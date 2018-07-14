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Генпрокурор Чайка потребовал от Филипенко вести мониториг ситуации с обманутыми дольщиками
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Генпрокурор Чайка потребовал от Филипенко вести мониториг ситуации с обманутыми дольщиками 

САРАТОВ24 4 часа назад
Фото: САРАТОВ24
Вчера, 13 июля, прокурор Саратовской области Сергей Филипенко в Москве принял участие в совещании, под председательством Генерального прокурора Российской Федерации Юрия Чайки.
На встрече затронули вопросы обманутых дольщиков, а также вопрос обеспечения законности в области капитального ремонта жилищного фонда в Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном федеральных округах.
Генпрокурор Чайка сообщил участникам встречи, что в настоящее время открыта «горячая линия» для обманутых дольщиков на сайте прокуратуры.
О нарушении своих прав дольщики смогут сообщить, заполнив специальную форму. Ее удобство в том, что обращения сразу попадают в профильные подразделения Генпрокуратуры.
На сегодняшний день в России 625 домов, по которым сорваны сроки сдачи. В Саратовской области таких домов почти 40. В пяти федеральных округах — Приволжском, Северо-Западном, Северо-Кавказском, Центральном и Южном — в 2017-2018 годах прокуроры выявили 10,7 тыс. нарушений в сфере долевого строительства. Были зафиксированы факты краж застройщиками средств граждан. За два года (2017 — 2018) Следственным комитетом уже возбуждено 1144 уголовных дела.
По результатам совещания генпрокурор Юрий Чайка потребовал от прокуроров мониторить ситуацию с обманутыми дольщиками.
"В случае самовольного строительства домов, отсутствия у застройщиков договора страхования, иных необходимых документов давать уголовно-правовую оценку бездействию должностных лиц органов государственного надзора (строительного, жилищного и других)", — цитирует прокурора ТАСС. Также он поручил наладить взаимодействие с инициативными группами дольщиков и постоянно с ними встречаться.
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