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Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании приостановили полеты на юг Ирака
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Авиакомпании из Кувейта, ОАЭ и Иордании приостановили полеты на юг Ирака 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: News.ru
ДОХА, 15 июл — РИА Новости. Авиакомпании из Кувейта — Kuwait Airways, ОАЭ — FlyDubai и Иордании — Royal Jordanian Airlines приостановили полеты в иракский город Эн-Наджаф на юге Ирака из-за массовых акций протеста, охвативших эту часть страны.
Кувейтский национальный перевозчик выпустил сообщение о приостановке полетов в Эн-Наджаф «до дальнейшего уведомления». Компания пообещала предоставить пассажирам билеты на рейсы в другие даты или вернуть им деньги за билеты без всяких штрафов.
В то же время иорданская государственная авиакомпания, начиная с воскресенья, отменила полеты в Эн-Наджаф из Аммана «до дальнейшего уведомления из-за ситуации в сфере безопасности». Эн-Наджаф стал девятым по счету направлением в арабском мире, куда перестал летать иорданский авиаперевозчик.
Эмиратский авиаперевозчик FlyDubai объявил об отмене рейсов в Эн-Наджаф до 22 июля.
Акции протеста на юге Ирака против безработицы и низкого уровня жизни начались более недели назад с портового города Басра. В частности, демонстранты требуют от властей положить конец перебоям с электричеством и водоснабжением, создать новые рабочие места.
В минувшую субботу МВД Ирака сообщило об усилении охраны государственных объектов, опасаясь новых беспорядков. Подразделение МВД получили приказ сформировать кордоны безопасности у правительственных объектов в охваченных волнениями районах.
В субботу нападениям демонстрантов уже подверглось здание администрации провинции Кербела, а также офисы вооруженных добровольческих организаций, поддерживающих власти страны. В охваченных беспорядками провинциях был введен комендантский час.
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