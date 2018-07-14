Адвокат: «Челси» и Сарри ничего не платили «Наполи»

Адвокат нового главного тренера «Челси» Маурицио Сарри Фабио Джотти отметил, что лондонский клуб и сам специалист ничего не платили «Наполи» за расторжение контракта. Ранее появлялась информация, что неаполитанский клуб требует за разрыв контракта значительную сумму.

— Мы все довольны, хотя это были самые сложные и долгие переговоры на моей памяти, — цитирует CalcioNapoli24 Джотти. — Я бы назвал их уникальными. Но мы рады, что достигли соглашения. Это было расторжение по обоюдному согласию. Подпись была поставлена сегодня утром. Все всех устроило. «Челси» ничего не платил «Наполи» за Сарри. И Маурицио не выплачивал компенсацию за разрыв контракта.