Ещё
Пациент с эпилепсией ушел из больницы в Первомайском районе и не вернулся
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Пациент с эпилепсией ушел из больницы в Первомайском районе и не вернулся 

В городе N 5 часов назад
Фото: В городе N
В Первомайском районе разыскивают 56-летнего Виктора Афанасьева, который пропал без вести 9 июля. Мужчина, страдающий эпилепсией, ушел из больницы и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Рост пропавшего пациента 173 см, волосы черный с проседью глаза карие. На ноге у него шрам, у левого глаза синяк, недавно полученный при падении, также отсутствуют несколько зубов. К сожалению, никто не обратил внимания, во что был одет Виктор Афанасьев, когда его видели последний раз.
Волонтеры обращают внимание на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи и просят сообщать всю имеющуюся информацию о его местонахождении по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.
Напомним, в Семенове продолжаются поиски 42-летнего Андрея Токарева, который пропал без вести 12 июля.
Фото: ПСО «Волонтер»
В городе N: последние новости
Митинг против пенсионной реформы пройдет в Нижнем Новгороде В Нижнем Новгороде почти сутки разыскивали пропавшего ребенка Cisco начнет сотрудничество с Нижегородской областью
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сердюков женился на Васильевой151
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте68
Трупный день: дома россиян набиты костями37
Украина решила «подкупить» крымчан водой154
Деньги в российских банках оказались под угрозой15
Видео
04:44
Раскрыт секрет успеха России в Сирии
Армия Ближний Восток
00:58
Украина решила «подкупить» крымчан водой
Украина В мире
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире Европа
00:43
Французские пилоты решили «добить» Макрона
В мире Армия
00:14
Трамп публично унизил Мэй на светском рауте
В мире Европа
01:03
Часть Крыма оказалась обесточена
Происшествия
05:22
Трампу дали совет по Крымскому вопросу
В мире Конфликты
01:28
Трамп отреагировал на скандал с 12 россиянами
В мире
00:52
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю
Армия Оружие
02:51
Жена показала фото отощавшего Этуша в больнице
Шоу-бизнес Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение