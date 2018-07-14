Пациент с эпилепсией ушел из больницы в Первомайском районе и не вернулся

В Первомайском районе разыскивают 56-летнего Виктора Афанасьева , который пропал без вести 9 июля. Мужчина, страдающий эпилепсией, ушел из больницы и не вернулся. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Рост пропавшего пациента 173 см, волосы черный с проседью глаза карие. На ноге у него шрам, у левого глаза синяк, недавно полученный при падении, также отсутствуют несколько зубов. К сожалению, никто не обратил внимания, во что был одет Виктор Афанасьев, когда его видели последний раз.

Волонтеры обращают внимание на то, что мужчина нуждается в медицинской помощи и просят сообщать всю имеющуюся информацию о его местонахождении по телефону 291-51-51 или по каналу связи 102 в полицию.

Напомним, в Семенове продолжаются поиски 42-летнего Андрея Токарева, который пропал без вести 12 июля.

Фото: ПСО «Волонтер»