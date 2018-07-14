«Манчестер Юнайтед» предлагает 32 миллиона евро за Бонуччи

По данным La Repubblica, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью обсудил возможность трансфера с агентом игрока Алессандро Луччи

Напомним, прошлым летом 31-летний Бонуччи перешел из «Ювентуса» в «Милан» и сразу стал капитаном команды. В сезоне 2017/2018 защитник провел 51 матч за команду во всех турнирах и забил два гола.

«Милан» занял шестое место в чемпионате и получил право сыграть в Лиге Европы, однако позднее был исключен из турнира из-за нарушения принципов финансового Fair Play.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» предлагает за Бонуччи 32 миллиона евро. Это меньше, чем год назад заплатил «Милан» (40 миллионов). Однако трансфер позволит клубу сэкономить на зарплате игрока, которая составляет 14 миллионов евро в год.