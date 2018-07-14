Как добиться идеально гладких волос

Красивые здоровые волосы и эффектная укладка — естественное желание, на достижение которого мы вынуждены тратить много времени и средств. Стрессы, резкая смена температуры, неправильный уход и питание — далеко не полный список того, от чего наши волосы теряют свою силу и привлекательность. Чтобы решить эту проблему, можно воспользоваться инновационной процедурой кератинового выпрямления волос. Об особенностях процесса и о том, какие средства лучше подходят для домашнего ухода, мне рассказали специалисты компании «Мега-кератин».

1. Что такое кератирование волос?

Кератиновое выпрямление волос — инновационная технология, уникальность которой заключается в применении натуральных косметических средств, в основе которых лежит жидкий кератин — природный белковый материал. Молекулы кератина глубоко проникают в структуру волосяного стержня, питают и защищают волосы от воздействия окружающей среды и механических повреждений. После процедуры волосы становятся плотными, прямыми и блестящими до полугода, легко расчесываются и не ломаются.

2. Кому подойдет?

Процедура кератинового выпрямления не только выравнивает, но и полностью восстанавливает структуру ослабленных, поврежденных утюжками и химическими препаратами волос. Рекомендована как для вьющихся, так и для безжизненных, сухих, секущихся, пушистых и непослушных прямых прядей.

3. Каковы особенности процедуры?

Эффект после процедуры будет заметен сразу, даже на сильно поврежденных волосах. В состав обрабатывающего средства не входят агрессивные химикаты, повреждающие структуру волос. Одна процедура кератирования позволит тебе выглядеть так, как будто ты только что покинула салон. Каждое утро ты будешь радоваться идеально прямым, мягким, блестящим и послушным волосам, затрачивая минимум времени на укладку.

4. Какой состав кератина выбрать?

Самое приятное — ты можешь сделать кератирование волос в домашних условиях, для этого тебе понадобится набор для кератинового выпрямления и серия средств для ухода. Самыми лучшими составами и выгодными по ценовой политике можно назвать ZOOM COSMETICS, BRASILIAN HAIR SEDUCTION и BOMBSHELL GLOSS, которые предлагает магазин «Мега-кератин». Составы этих продуктов не содержат формальдегида. ZOOM COSMETICS

Благодаря формуле, богатой протеинами и аминокислотами, снижает пористость волос и создает гибкую защитную пленку. После первой процедуры волосы становятся гладкими, мягкими и прямыми, насыщаются влагой и приобретают блеск. Заказать состав BRASILIAN HAIR SEDUCTION

Цель выпрямляющего комплекса — оживить внутреннюю и внешнюю структуры волос, сохраняя эффект процедуры до 6 месяцев. В состав кератина входят масла какао, натуральный комплекс витаминов и аминокислот, которые глубоко питают волос, смягчают и защищают от вредных факторов внешней среды. Заказать состав BOMBSHELL GLOSS

За счет высокого содержания кератина, протеина и аминокислот происходит уплотнение и разглаживание волос. Они становятся более рассыпчатыми, секущиеся кончики запечатаны. Масло какао, которое входит в состав средства, усиливает проникновение полезных веществ, питает, увлажняет и смягчает волосы. Заказать состав

5. Как ухаживать за волосами после процедуры?

Если ты хочешь, чтобы эффект сохранился как можно дольше, не стоит использовать для мытья и ухода средства, в составе которых есть сульфаты и хлорид натрия. Не применяй шампуни глубокой очистки и масляные питательные составы. Намыливать волосы необходимо осторожно, стараясь уделять внимание лишь корням. По всей длине будет стекать мыльная вода, и этого будет вполне достаточно. Обязательно наноси бальзам или маску после каждого мытья волос. Сделать заказ

6. Чем кератиновое выпрямление волос отличается от ботокса?

При кератиновом восстановлении происходит заполнение пустот в волосе кератином. При восстановлении волос ботокс для волос, кератин, витамины и другие полезные вещества проникают в центральную часть волоса. Метод аналогичен процессу кератирования, но отсутствует или минимизирована термическая обработка утюжком. Hair Botox подойдет девушкам, которые желают получить мягкие, шелковистые волосы, но не хотят их выпрямлять. Для проведения процедуры эффективного лечения хрупких и ломких волос попробуй ботокс для волос фирмы NATUREZA. В его состав входят гиалуроновая кислота, масла арганы и макадамии, которые воздействуют на структуру волоса изнутри, позволяя максимально восстановить волосы по всей длине. Заказать состав