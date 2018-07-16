Трансляции игр ЧМ-2018 посмотрели 19 миллионов украинцев

19 миллионов украинцев посмотрели трансляции всех матчей чемпионата мира по футболу, завершившегося 15 июля в России . Об этом сообщают представители телеканала «Интер» со ссылкой на результаты проведенного телемониторинга. Еще до мундиаля канал получил эксклюзивное право на трансляцию чемпионата на Украине

— Трансляции всех футбольных матчей чемпионата мира по футболу FIFA 2018, включая церемонии открытия и закрытия чемпионата, на телеканале «Интер» посмотрели 19 миллионов человек на Украине, — говорится в сообщении пресс-службы.

Самыми популярными оказались трансляции четвертьфинальных, полуфинальных игр и финального матча Франция-Хорватия (по его итогам французы во второй раз в истории чеспионата стали обладателями Кубка мира). Бой за звание чемпиона посмотрели 6,7 миллиона украинцев.

Ранее Пятый канал вспоминал самые яркие моменты мундиаля, уже признанного самым лучшим.