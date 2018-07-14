Чей Крым: Тщательнее надо, господа!

В атмосфере спекуляций о возможном «сговоре и новом переделе зон влияния» в ходе предстоящего в Хельсинки саммита Путин — Трамп СМИ пестрят весьма скандальными интерпретациями откровенно неоднозначных высказываний президента США и высокопоставленных американских политиков и чиновников о судьбе Крыма в частности и Украины в целом.

Оправдываться за неосторожные заявления боссов и придавать им нужное звучание приходится подчиненным. Как правило, чиновники во всем винят СМИ — «спешащие», «не разобравшиеся в сути проблемы» или вообще «распространяющие лживые псевдоновости». Видимо, разбрасываться огульными обвинениями проще и удобнее.

Но даже беглый анализ свежих скандальных сентенций подводит к выводу, что особой вины СМИ тут нет, поскольку репортеры лишь трактуют предоставленный материал в соответствии со своим пониманием ситуации. Виновны сами авторы комментариев, допускающие невероятную широту интерпретации их слов и демонстрирующие небрежность и даже неосторожность в общении с представителями «четвертой власти».

Вот лишь несколько наиболее ярких примеров. В самом начале июля оправдываться довелось спецпредставителю президента США по Украине Курту Волкеру . Чиновник в очередной раз заверил украинцев: американская сторона не планирует признавать полуостров Крым российской территорией.

Не соглашаясь, согласись

пресс-секретарь Белого дома «Я думаю, что американские медиа поспешили с историей о возможности признания аннексии Крыма. Белый дом высказался в дальнейшем очень ясно — советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон Сара Хакаби Сандерс прояснили, что США не планируют признавать российскую аннексию Крыма. Так и следует понимать американскую позицию», — отметил Волкер в интервью немецкому телеканалу OstWest. При этом дипломат добавил, что США очень сильно поддерживали Украину в вопросе мира, особенно в районах боевых действий. И в Украине об этом знают. «И я думаю, что администрация демонстрировала последовательный подход в этом вопросе», — заверил представитель госдепартамента

Отдуваться Волкеру пришлось за состоявшийся 2 июля брифинг пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, в ходе которого родился новый «интернет-мем» — фраза «мы согласились не соглашаться». Судя по официальной текстовой версии брифинга, опубликованной на сайте Белого дома, один из репортеров задал пресс-секретарю такой вопрос:

«Складывается впечатление, что советник по национальной безопасности Джон Болтон не исключает вероятности признания Соединенными Штатами российской аннексии Крыма уже в ходе грядущей встречи с Владимиром Путиным . Полностью ли вы исключаете вероятность признания Соединенными Штатами этой аннексии? Или все же этот вопрос есть в повестке дня?»

Ответ на прямой вопрос взбудоражил практически все СМИ, дружно сообщившие: «по словам пресс-секретаря Белого дома Сары Сандерс, США и Россия „по данному вопросу согласились не соглашаться“ друг с другом». Естественно, нелепо звучащая фраза моментально стала цитатой дня. Придать ей правильное звучание попытались журналисты «Голоса Америки» , в своем материале подавшие фразу чиновницы так: «Мы согласились сохранить разногласия с Россией на этом направлении».

Именно в этих словах Волкер и узрел «поспешность» СМИ. Но дело не столько в поспешности репортеров, сколько в чиновничьем неумении адекватно формулировать важные для общества мысли. В ответе пресс-секретаря действительно есть фраза «we agree to disagree», и ее действительно можно перевести как «мы согласились не соглашаться». Что при желании вполне можно воспринять витиеватой дипломатической формулировкой, намекающий на согласие сторон в вопросе о статус-кво Крыма.

В то же время эта фраза в английском языке относится к числу идиом (устойчивых выражений), наиболее адекватно она переводится так: «каждый из нас остался при своем мнении». Иными словами, полностью ответ Сары Сандерс звучит так:

«Мы не признаем российскую попытку аннексировать Крым. В этом вопросе с Россией каждый из нас остается при своем мнении. Что касается наших санкций против России, введенных в связи с Крымом, они останутся в силе до тех пор, пока РФ не вернет полуостров Украине».

Данный комментарий прозвучал бы вполне четко и ясно, если бы пресс-секретарь отказалась от употребления двусмысленных высказываний, допускающих не адекватную ситуации трактовку. Кстати, слова Сандерс не могли понять и присутствовавшие на брифинге репортеры, и один из них задал уточняющий вопрос: «И все же, скажите, остается ли вопрос о признании российской аннексии на повестке дня в том случае, если Россия пойдет на определенные уступки?».

Уклончивый ответ Сандерс — «В текущий момент я не намерена комментировать какие-либо переговорные процессы» — тоже не добавил конкретики, и интерпретировать его также можно по-разному. Скорее всего, пресс-секретарь осознает, на какой тонкий лед ей приходится выходить, комментируя высказывания бурно фонтанирующего идеями главы Белого дома, и стремится избегать ответственности за неверные трактовки слов босса.

Чей Крым? А это мы еще посмотрим!

Опасения пресс-секретаря вполне оправданны, ведь лидером в вопросе генерации двусмысленностей давно уже стал сам Дональд Трамп . Не отстают от шефа и его весьма опытные соратники — например, советник по национальной безопасности Джон Болтон, вынужденный транслировать слова президента без расширенных пояснений.

Так, 30 июня американский лидер на вопросы журналистов о возможности признания США Крымского полуострова частью России ответил чрезвычайно кратко — «посмотрим» или «будем смотреть». В ответ на вопрос о вероятности отмены антироссийских санкций он отделался фразой «посмотрим, как будет действовать Россия».

1 июля советник по национальной безопасности Джон Болтон дал аналогичный ответ в программе «Лицом к нации» на канале CBS . Ведущая программы Маргарет Бреннан поинтересовалась у Болтона, поддерживают ли США идею силового перекраивания существующих границ государствами.

«Сложилось впечатление, что на этой неделе президент Трамп в ходе общения с репортерами на авиабазе не исключил вероятности признания аннексии Крыма, заявив «посмотрим, что будет, когда этот вопрос будет поднят в ходе встречи». Поддерживают ли США идею о возможности силового перекраивания международных границ?»

Чиновник ответил, что «это не является позицией США». Бреннан парировала: «Но ведь именно эти его слова удостоились освещения в прессе!»

Неоднократные попытки репортера докопаться до сути президентских слов увенчивались лишь одним и тем же ответом в исполнении Болтона — «посмотрим». Окончательно припертый к стенке опытный дипломат в итоге отделался фразой «я не определяю политику — политику формирует президент».

Подобные ответы и создают недопустимую широту интерпретации их сути в средствах массовой информации, а винить в этом можно лишь самих чиновников, но никак не СМИ, отражающие, словно в зеркале, прискорбно невысокий уровень компетентности этих дам и господ. Кстати, и Курту Волкеру, сетующему на поспешность СМИ, следовало бы аккуратнее раздавать комментарии.

Пенять на зеркало не стоит

Неудачный комментарий обернулся отличным информационным поводом для российского издания.

В мае господин Волкер пригласил съемочную группу BBC в Попасную, где репортеры взяли у чиновника обстоятельное и весьма откровенное интервью, опубликованное 17 мая.

В итоге этот объемный и несомненно полезный материал стал подлинным подарком для российских СМИ — отличным информационным поводом заявить в очередной раз о величии и силе России. Российским журналистам достаточно было просто взять из интервью американского дипломата две наиболее неоднозначные фразы — «Звичайно, українці ніяк не зможуть повернути територію, вже захоплену Росією. Росія надто сильна».

В результате издание «Газета.ru» в тот же день опубликовала статью под заголовком «Россия слишком сильна: Волкер заявил о неспособности Украины вернуть Донбасс и Крым».

И кого прикажете винить за эту российскую победу в информационной войне — «поспешные» СМИ или нередко выставляющих себя на посмешище чиновников? Нам вот кажется, что наиболее актуальной рекомендацией для несдержанных американских политиков и чиновников мог бы стать мудрый совет легендарного сатирика Жванецкого — «тщательнее надо, ребята!»