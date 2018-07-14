Додон прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье 

Президент Молдавии Игорь Додон высказал своё мнение по поводу миссии российских миротворцев в Приднестровье.
Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что глава Молдавии считает, что миссия является успешной и её нужно продолжать.
«Хочу подтвердить ещё раз мою позицию и позицию большинства граждан республики, республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия», — сказал он.
Додон также отметил, что за последние полтора года в Приднестровском урегулировании видны серьёзные сдвиги.
Ранее Додон в интервью газете «Известия» заявил, что сворачивание российской миротворческой миссии в Приднестровье невозможно до политического урегулирования конфликта.