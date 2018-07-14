Додон прокомментировал миссию российских миротворцев в Приднестровье

Президент Молдавии Игорь Додон высказал своё мнение по поводу миссии российских миротворцев в Приднестровье.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что глава Молдавии считает, что миссия является успешной и её нужно продолжать.

«Хочу подтвердить ещё раз мою позицию и позицию большинства граждан республики, республики Молдова: мы считаем, что миротворческая миссия на Днестре, роль российских миротворцев — это успешная миссия», — сказал он.

Додон также отметил, что за последние полтора года в Приднестровском урегулировании видны серьёзные сдвиги.