Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста

Болельщики из Мексики , прославившиеся тем, что прихватили с собой в Россию картонную копию своего товарища, который не смог поехать с ними, сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге

Мексиканцы путешествуют на своем автобусе. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. О состоянии мотоциклиста не сообщается.

Специально, чтобы приехать вместе на чемпионат мира по футболу 2018 года шестеро друзей купили и переделали автобус. В нем есть двухъярусные кровати и прочие удобства, он вполне пригоден для жизни и разукрашен так, чтобы угадывались отсылки к мексиканской культуре. Прежде чем попасть в Россию, автобус преодолел огромные расстояния. Один из друзей — Хавьер — на чемпионат приехать не смог. Поэтому приятели прихватили с собой его картонную копию.

В соцсетях они ведут страницы, посвящённые путешествию. Картонный Хавьер принимает в фотосессиях активное участие. А остальное время проводит на кожаном диване в автобусе.