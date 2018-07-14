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Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста
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Друзья «картонного» мексиканца сбили мотоциклиста 

Рамблер 6 часов назад
Болельщики из Мексики, прославившиеся тем, что прихватили с собой в Россию картонную копию своего товарища, который не смог поехать с ними, сбили мотоциклиста в Санкт-Петербурге.
Мексиканцы путешествуют на своем автобусе. Видео инцидента опубликовал телеграм-канал Mash. О состоянии мотоциклиста не сообщается.
Специально, чтобы приехать вместе на чемпионат мира по футболу 2018 года шестеро друзей купили и переделали автобус. В нем есть двухъярусные кровати и прочие удобства, он вполне пригоден для жизни и разукрашен так, чтобы угадывались отсылки к мексиканской культуре. Прежде чем попасть в Россию, автобус преодолел огромные расстояния. Один из друзей — Хавьер — на чемпионат приехать не смог. Поэтому приятели прихватили с собой его картонную копию.
В соцсетях они ведут страницы, посвящённые путешествию. Картонный Хавьер принимает в фотосессиях активное участие. А остальное время проводит на кожаном диване в автобусе.
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