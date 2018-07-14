Орловская область заказала проекты для Западного обхода Орла

Управление государственных закупок Орловской области проводит открытый аукцион, выбирая подрядчика для разработки проекта планировки и проекта межевания территории для строительства автомобильной дороги, соединяющей М-2 «Крым» и Р-120 « Орёл Брянск — Смоленск».

Начальная цена контракта 3 млн рублей. Оплачивают работы из средств областного бюджета. Дорога пройдет по Луначарскому сельскому поселению Урицкого района, а также в Сабуровском сельском поселении Орловского района. Ориентировочная протяженность трассы около 15 километров.

Проект межевания предполагает указание границ существующих земельных участков, зон с особыми условиями использования и особо охраняемых природных территорий, обозначение существующих объектов капитального строительства и объектов культурного наследия. Материалы проекта планировки территории включают множество сведений, вплоть до скотопрогонов и сооружений для перехода диких животных.

Прием заявок на участие в аукционе прекращается в 11 часов 00 минут 27 июля. Их оценят и выберут победителя 2 августа.

Отметим, 21 июня правительство Орловской области заявило о подписании соглашения по строительству Западного обхода Орла. Партнером, который согласился реализовать проект без участия бюджетных средств, стало ЗАО «Русская холдинговая компания».

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