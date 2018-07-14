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В этнодеревне «Страна нартов» в КЧР планируется построить 10 национальных подворий
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В этнодеревне «Страна нартов» в КЧР планируется построить 10 национальных подворий 

ТАСС 7 часов назад
ЧЕРКЕССК, 14 июля. /ТАСС/. Инициаторы создания этнографической деревни «Страна нартов» в Карачаево-Черкесии планируют построить десять национальных подворий. Предварительно определена площадка для размещения деревни, определяются источники финансирования, сообщил ТАСС эксперт по изучению и популяризации памятников культурного наследия Государственного Карачаево-Черкесского историко-культурного и природного музея-заповедника Хаджи-Мурат Эльканов.
"Проведена топографическая съемка, определена возможная площадка для размещения этнодеревни на территории Нижне-Архызского историко-архитектурного археологического комплекса. Площадка для реализации проекта предусматривается на фоне Северного храма. Изначально планируется построить 10 национальных подворий", — сказал Эльканов.
Раннее сообщалось, что предварительная стоимость проекта оценивается в 23 млн рублей с окупаемостью в первые два — три года. «Есть идея привлечь инвесторов к проекту в формате государственно-частного партнерства, определяются возможные источники финансирования. Не исключено и участие соседних субъектов — проект „Страна нартов“ предусматривает участие всех народов Северного Кавказа», — пояснил Эльканов.
В рамках проекта также предусмотрено строительство коттеджей для размещения туристов. «Это дополнительный аспект привлекательности для инвесторов, ведь здесь и кафе, и рестораны, и сувенирные магазины. Также планируется отдельно строительство выставочного павильона», — отметил Эльканов.
Проект создания этнографической деревни был презентован на международном форуме в Пятигорске в мае. Инициаторы отмечают, что цель проекта состоит в сохранении самобытности и популяризации этнокультурного наследия народов Северного Кавказа.
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