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Правительство Ульновской области опровергло слухи об отставке Сергея Морозова
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Правительство Ульновской области опровергло слухи об отставке Сергея Морозова 

РИА «ФедералПресс» 5 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Сегодня, 14 июля, ряд телеграмм-каналов и федеральный портал Ura.ru сообщили о скором увольнении главы Ульяновской области Сергея Морозова. По версии издания, об отставке губернатора стало известно главному врачу Центральной клинической медико-санитарной части Ульяновска Максиму Мидленко. Тот, в свою очередь, якобы раскрыл этот секрет подчиненным, уточнив, что губернатора «приняли» правоохранительные органы, и вскоре его место займет другой. На запись этой беседы сослался портал.
Однако сам Мидленко позднее прокомментировал изданию «Уралград», что подобного разговора не было. Как предположил главврач, эти слухи распространил кто-то из его сотрудников, попавших под недавнее сокращение персонала с целью отомстить и добиться отставки руководства санчасти. В администрации губернатора СМИ также подтвердили, что Сергей Морозов продолжает исполнять свои обязанности в привычном режиме, а приведенная информация — ложь.
Фото: ulgov.ru
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