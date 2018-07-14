Правительство Ульновской области опровергло слухи об отставке Сергея Морозова

Однако сам Мидленко позднее прокомментировал изданию «Уралград», что подобного разговора не было. Как предположил главврач, эти слухи распространил кто-то из его сотрудников, попавших под недавнее сокращение персонала с целью отомстить и добиться отставки руководства санчасти. В администрации губернатора СМИ также подтвердили, что Сергей Морозов продолжает исполнять свои обязанности в привычном режиме, а приведенная информация — ложь.

Фото: ulgov.ru