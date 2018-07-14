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Названы места, где можно искупаться недалеко от Костромы
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Названы места, где можно искупаться недалеко от Костромы 

Kostroma.Today 8 часов назад
Фото: Kostroma.Today
Роспотребнадзор назвал ещё два водоёма, пригодных для купания, узнал KOSTROMA.TODAY. Они находятся в Красносельском районе.
Как сообщает KRASNOENEWS, эти два водоёма признали безопасными для здоровья людей, а анализ воды — удовлетворительным. То есть — купаться там можно. Первый из них находится в Красном, на Крутике, а второй в Подольском.
Эксперты утверждают, что эти водоёмы оказались пригодными для купания благодаря их месторасположению. Так эксперт по ЧС Алексей Цветков говорит, что красносельские заливы являются закрытыми для вредных выбросов, которые часто сбрасывают в Волгу. Всё благодаря течению, которое относит мусор волги в сторону от этих двух водоёмов.
Напомним, что до недавнего времени в Костромской области местом для купания, пригодным по санитарным нормам, было признано только Галичское озеро. Теперь купаться без опаски для здоровья можно и в Красносельских водоёмах.
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