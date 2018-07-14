В Сеуле российскому военному атташе заявили протест после полета Ту-95МС 

ТОКИО, 14 июл — РИА Новости. Российский военный атташе Андрей Фалилеев был вызван в министерство обороны Южной Кореи для того, чтобы получить протест против несанкционированного входа российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, как утверждает южнокорейская сторона, в опознавательную зону ПВО этой страны. Об этом со ссылкой на министерство обороны сообщает агентство Ренхап.
"Вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии. В связи с тем, что есть риск столкновения в воздухе, мы просим Россию признать серьезность инцидента и принять меры для недопущения подобного впредь", — как сообщает агентство, заместитель директора департамента по международной политике министерства обороны Южной Кореи передал это заявление военному атташе России Андрею Фалилееву.
Также министерство иностранных дел передало свои сожаления в связи с инцидентом второму лицу в посольстве России в Южной Корее Максиму Волкову.
Ранее агентство Ренхап со ссылкой на Объединенный комитет начальников штабов сообщило о четырехкратном нарушении российскими самолетами зоны опознавания ПВО. Каждый раз самолеты оставались в опознавательной зоне ПВО около 20 минут. Самолеты покинули зону после предупреждений. Как утверждают южнокорейские военные, российские военные самолеты входят в опознавательную зону ПВО не в первый раз в этом году, но впервые это произошло четыре раза за один день.
Министерство обороны России сообщило РИА Новости в пятницу, что два стратегических ракетоносца Ту-95МС Воздушно-космических сил России выполнили плановые полеты над нейтральными водами акваторий Японского и Желтого морей, а также западной части Тихого океана. При этом на отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители Республики Корея и Японии. Во время полета экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе. Министерство обороны России заявило, что все полеты самолетов выполнялись в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, не нарушая границ других государств.