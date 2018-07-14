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Экс-премьер Польши предложил сохранить памятники советским воинам
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Экс-премьер Польши предложил сохранить памятники советским воинам 

РИА Новости 8 часов назад
Фото: РИА Новости
ВАРШАВА, 14 июл — РИА Новости. Памятники советским солдатам в Польше нельзя сносить хотя бы в благодарность за спасенные жизни, заявил в интервью РИА Новости бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер.
"В официальной линии присутствует тезис о том, что когда кончилась гитлеровская оккупация, началась советская оккупация. И некоторые говорят, что Вторая мировая война кончилась для Польши только в 1989 году, и потому воюют с памятниками, с названиями улиц — такая повсеместная декоммунизация, как это называется", — сказал Миллер.
"Я, конечно, с этим не согласен. Я считаю, что советские солдаты спасли нас от опасности физического уничтожения, потому что в концепции Гитлера первым народом, обреченным на уничтожение, были евреи, но поляки были следующими. Следовательно, даже если правильным является тезис о том, что советские солдаты не принесли нам свободы, так как сами не были свободными… Ну хорошо. Даже если не принесли свободы, то спасли нам жизнь", — добавил он.
"Надо сказать, что они спасли жизнь полякам, и если бы не они, то были бы мы следующими в очереди на полное уничтожение, как евреи. Поэтому надо тех советских солдат чтить и склонить голову перед их самопожертвованием, так как без них мы бы понесли огромные человеческие потери", — заключил собеседник агентства.
Поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя вступили в Польше в силу минувшей осенью. Закон предполагает, в числе прочего, снос советских памятников. По подсчетам Института национальной памяти Польши, он коснется более чем 450 памятников по всей стране, 230 из которых — это памятники солдатам Красной армии. Все подпадающие под закон памятники должны быть убраны из общественных мест в течение 12 месяцев. При этом данный закон не касается кладбищ и мест захоронения. Глава МИД России Сергей Лавров ранее заявлял, что в Польше ведется война с памятниками и «сознательно, последовательно, масштабно насаждается русофобия в качестве национальной идеи».
Полную версию интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.
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