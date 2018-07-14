Страны-члены ООН согласовали окончательный текст Глобального договора по миграции

ООН , 14 июля / Синьхуа / — 192 страны-члена ООН за исключением США в пятницу согласовали окончательный текст Глобального договора по миграции — первого всеобъемлющего межправительственного договора, охватывающего различные аспекты этой сферы.

После завершения межправительственных переговоров генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выступил с заявлением, назвав согласование текста договора «важным, значимым успехом», который отражает общее понимание правительствами глобального характера транснациональной миграции и необходимости международного сотрудничества для эффективного управления ей.

По словам Л. Арбур, одним из важных аспектов договора является повышение экономических выгод, принесенных мигрантами. 258 млн мигрантов составляет около 3,4 проц. мирового населения, денежные переводы от них являются большим вкладом для их родных стран.

В декабре 2017 года США объявили о том, что не будут продолжать участвовать в процессе разработки Глобального договора о миграции, так как он «подрывает суверенитет страны». М. Лайчак выразил сожаление в связи с этим решением. В пятницу на пресс-конференции он сообщил, что «дверь для возвращения США открыта».