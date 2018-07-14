Виктория Лопырева: Не влюбиться в преобразившуюся Москву невозможно

Мероприятие было организовано общественным движением «За Собянина», к которому Виктория присоединилась в июне этого года — она уже не раз говорила, что Москва оказалась подготовлена к мундиалю блестяще и благодарила за это столичного градоначальника.

Подтвердила это посол ЧМ и во время встречи с поклонниками. Она вышла на сцену в футболке с надписью «За Собянина» — и эти же слова были сложены из букв метровой высоты позади нее. Вопросы фанатов касались как роли посла ЧМ, так и личной жизни. Одна из поклонниц к примеру, спросила, какие места в Москве самые любимые у Виктории.

Она ответила, что это парк у Новодевичьего монастыря и ГУМ. При этом напомнила, что в столицу переехала из Ростова-на-Дону и изначально менять город не хотела — Москва ей казалась унылой, серой и недружелюбной. «А сейчас я просто влюблена в этот город, — призналась Виктория. — Влюблена, потому что он настолько преобразился, настолько стал красив. Посмотрите, как безопасно в городе и как приятно гулять по улицам и днем, и ночью. И, безусловно, это связано с тем, что наш действующий мэр уделяет городу такое внимание».

Также Виктория рассказала, что на финале ЧМ будет болеть за сборную Франции , что практически все друзья со всего мира, с которыми она говорила, впечатлены уровнем организации соревнований в России , а роль посла ЧМ была и остается хоть и сложной, но интересной и захватывающей.

После ответов на вопросы поклонников Виктория познакомила их со своим другом, легендой мирового футбола Дидье Дрогба. Его также спросили о впечатлениях от Москвы. Дидье назвал российскую столицу удивительной, отметил дружелюбие ее жителей и их желание помочь и сказал, что многие места Москвы стали теперь знаменитыми — это и Никольская улица, и стадионы «Лужники» и "Спартак" , и многие другие.