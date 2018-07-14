Михаил Делягин: Кто и как обкрадывает Россию

«Крымская весна» закончилась окончательно.

Под прикрытием чемпионата мира по футболу либеральное (в понимании последних ста лет, с либералов Керенского — то есть служащее финансовым спекулянтам против народа и против всех его мыслимых свобод) правительство Медведева осуществило ряд массированных ударов по нашей стране и обществу.

Это повышение пенсионного возраста с вызывающей оторопь официальной пропагандой, на фоне которой рассуждения о «древних украх, которые выкопали Черное море», выглядят образцом академической добросовестности, компетентности и простой человеческой вменяемости. (Без учета льгот на имущество и проезд на транспорте у каждого только мужчины намечено украсть в виде невыплаченных пенсий 864 тыс. руб. в ценах 2018 года, — милостиво обронив ему с барского плеча 1 тыс. руб. в месяц на все «время дожития», если доживет.)

Это повышение ставки НДС с 18 до 20%, призванное вынимать из наших карманов 620 млрд руб. в год и направлять их в бюджет, и без того захлебывающийся от денег (по данным Минфина , на 1 июня 2018 года неиспользуемые остатки на его счетах достигли 7,8 трлн. руб.).

Это обещанное нам продолжение пресловутого «налогового маневра», повышающего цену на нефть и нефтепродукты внутри России при максимальном облегчении их экспорта, — за его счет предполагается получить за шесть лет 1,3-1,6 трлн. руб., а рост цены бензина его авторов, похоже, не волнует.

Это повышение оплаты за изготовление загранпаспорта и водительских прав.

Это фактический запрет дачникам иметь на своих участках обычные туалеты, которые стояли иногда по 80 лет, — но теперь стали неприемлемы для властей, озабоченность которых экологическими проблемами вылилась в подлинную мусорную катастрофу (пока только Подмосковья ).

Это ужесточение налогового контроля, которое продолжит существенный рост налогового бремени при формальном сохранении его прежним и еще сильнее ограничит способность россиян зарабатывать себе на жизнь.

Это озвученное вице-премьером Голиковой намерение отказаться от самого понятия «прожиточный минимум», — вероятно, чтобы искоренить из общественного сознания даже намек на то, что «граждане» России имеют право на жизнь.

Это… вообще-то список можно продолжать почти бесконечно.

Это война, вновь развязанная против нас в июне, — правда, не 22-го числа и не 1941 года, российским либеральным правительством, насколько можно судить, это также война на уничтожение. Недаром она ведется либеральными методами — применение которых в 90-е годы привело, даже по официальным оценкам, к демографическим последствиям, сопоставимым с последствиями войны.

Судя по молчанию президента, по крайней мере, его администрации, все, что можно от него ожидать (по крайней мере, сейчас), заключается в незначительном смягчении пенсионного грабежа (например, у женщин будут красть не 8, а 5 лет жизни, процесс такого воровства растянут на лишние пару лет, среднее время ожидания выживших пенсионеров в поликлиниках сократят на 7,5 мин. и пр.).

Что может сделать в этой ситуации народ России, помимо обреченных на игнорирование либо прямо запрещаемых протестов (к 8 июля число протестующих по всей стране — в 100 городах — составило 65 тыс. чел.)? Да еще в условиях, когда правящая тусовка сможет под угрозой увольнения выгнать на митинги в поддержку пенсионного воровства значительно больше людей?

Ответ очевиден: 9 сентября в России пройдет единый день «выборов». Сегодня самый естественный способ выражения своего отношения к атаке власти на наши неотъемлемые права заключается в голосовании.

Они это понимают.

Они будут «сушить явку», стремясь провести выборы «шепотом» — так, чтобы их никто и не заметил.

Они уже сейчас размывают внимание третьестепенными деталями и уступками, неутомимо, тысячью способов, как перед людоедскими либерализацией цен и монетизацией льгот, вбивая в подсознание заведомую ложь о неизбежности повышения пенсионного возраста.

Они уже взялись проверять депутатов от КПРФ на экстремизм, — просто потому, что те выразили отношение общества к краже послепенсионных лет.

Я прекрасно понимаю бюрократическую логику региональных властей, поддержавших пенсионное людоедство. Регионы на коротком поводке Минфина: шаг влево, шаг вправо — лишишься трансфертов, а оставшееся на весь год получишь 30 декабря.

Их мотивация понятна, — но мы должны объяснить зарвавшимся и зажравшимся чинушам, вырезавшим себе из нас свою собственную, отдельную от нас пенсионную систему, что выступать против страны нельзя.

Без нас они этого не поймут.

Воровство у нас послепенсионных лет и соответствующих пенсионных выплат означает смертный приговор системе: самый хороший человек, встав в нее и подчинившись ей, становится соучастником уничтожения России.

И это значит, что у нас один выход: систему пора менять, пока она не заменила нас всех на «трудолюбивых соотечественников», как это было при развале Союза в Душанбе и ряде других мест.

Разумеется, люди, способные украсть пенсии, без малейших колебаний украдут и выборы: говорить о «честном подсчете голосов» представителями власти, столь наглядно демонстрирующей свои представления о «честности» в вопросе пенсий, просто нелепо.

Но массовое воровство голосов в условиях массового протеста людей против людоедства власти полностью лишит ее существование всякого оправдания даже в глазах абсолютных лоялистов.

Однако если власть окончательно подтвердит свой выбор, если она проигнорирует при этом прямо выраженное мнение народа России и продолжит рассказывать ему бредовые гнусные сказки о нем самом, — она создаст новую политическую реальность, в которой не то что солидарность и поддержка, но даже любое сочувствие ей станет не только самоубийственным, но и попросту невозможным, и отнюдь не только для «поколения Навального».