Патриарх открыл в Екатеринбурге заседание Священного синода

ЕКАТЕРИНБУРГ , 14 июля. / ТАСС /. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в субботу в Екатеринбурге заседание Священного синода. В преддверии важной памятной даты — столетия убийства царской семьи, собрание этого высшего органа управления церковью впервые проходит в Екатеринбурге в духовно-просветительском центре «Царский». Он входит в комплекс Храма-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где был расстрелян последний русский царь вместе со своей семьей и слугами.

"Впервые открываем заседание в этом здании.

А прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем — столетием мученической кончины царской семьи", — сказал патриарх.

Для участия в заседании в столицу Урала приехали митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Астанайский и Казахстанский Александр, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и другие члены синода.

Заседания синода проходят в закрытом режиме, повестка дня не разглашается.