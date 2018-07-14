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Патриарх открыл в Екатеринбурге заседание Священного синода
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Патриарх открыл в Екатеринбурге заседание Священного синода 

ТАСС 9 часов назад
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 июля. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыл в субботу в Екатеринбурге заседание Священного синода. В преддверии важной памятной даты — столетия убийства царской семьи, собрание этого высшего органа управления церковью впервые проходит в Екатеринбурге в духовно-просветительском центре «Царский». Он входит в комплекс Храма-на-Крови, построенном на месте Ипатьевского дома, где был расстрелян последний русский царь вместе со своей семьей и слугами.
"Впервые открываем заседание в этом здании.
А прибыли в Екатеринбург в связи с известным юбилеем — столетием мученической кончины царской семьи", — сказал патриарх.
Для участия в заседании в столицу Урала приехали митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Ташкентский и Узбекистанский Викентий, Астанайский и Казахстанский Александр, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и другие члены синода.
Заседания синода проходят в закрытом режиме, повестка дня не разглашается.
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