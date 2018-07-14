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Суд в Индии задумался о сносе Тадж-Махала
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Суд в Индии задумался о сносе Тадж-Махала 

Газета.Ru 55 минут назад
Фото: Газета.Ru
Верховный суд Индии предупредил центральное и региональное правительство, что начнет с 31 июля каждый день рассматривать дело о сносе мавзолея Тадж-Махал, сообщает Hindustan Times.
Отмечается, что такие меры связаны с состоянием памятника: он сильно загрязнен и постепенно разрушается. Суд обвиняет правительство в том, что здание не получает должного ухода.
"Эйфелевую башню ежегодно посещают 80 миллионов человек. Это в восемь раз больше, чем привлекает Тадж-Махал, который гораздо красивее… Но из-за явной апатии должностных лиц страна теряет валюту", — отметил один из судей.
Ранее сообщалось, что Эйфелеву башню обнесут стеклянным ограждением.
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