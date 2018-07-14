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В военной разведке Южной Кореи началась массовая проверка
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В военной разведке Южной Кореи началась массовая проверка 

Российская Газета 55 минут назад
Фото: Российская Газета
Эта структура, которая является второй самой влиятельной спецслужбой РК и сочетает в себе функции военной разведки и контрразведки, обвиняется во вмешательстве во внутреннюю политику, общественную жизнь, а также в подготовке к введению военного положения в марте 2017 года.
Напомним, что недавно вспыхнул громкий скандал, когда были обнародованы документы КОБ, предусматривавшие введение в марте 2017-го военного положения в Южной Корее. Как отмечают наблюдатели, в документе были заложены ряд нарушений закона при введении военного положения.
В частности, планировалось, что все под контроль возьмут представители Сухопутных войск ВС РК, имеющие «правильную идеологическую ориентацию» консервативной направленности. Военное положение могли ввести в случае, если бы Конституционный суд Кореи отменил импичмент в отношении президента Пак Кын Хе, что могло спровоцировать беспорядки.
Для контроля за ситуацией и подавления возможных волнений только в Сеул планировалось направить сотни танков, БТР, подразделения пехоты и силы спецназа. Предусматривалось, что военные возьмут под контроль основные государственные объекты, суд, парламент, а также СМИ. Аналогичные действия с введением войск планировались и в других крупных городах.
Однако Конституционный суд 10 марта прошлого года одобрил смещение президента Пак Кын Хе, что поддержали более 80 процентов населения страны. Военную разведку также обвиняют во вмешательстве во внутриполитическую борьбу в стране на стороне консервативного лагеря, а также в слежке за членами семей жертв крушений парома «Севоль», когда в апреле 2014 года погибли более трехсот человек.
Как сообщили в министерстве обороны РК, они создали специальную следственную группу, которая займется проверкой всех обвинений и подозрений, выдвинутых в адрес Командования оборонной безопасности.
В группу вошли 30 человек, включая десять военных прокуроров. Следствие стартует в понедельник, 16 июля, и продлится месяц. В военном ведомстве пообещали осуществить «тщательное, независимое и объективное расследование в соответствии с законом и принципами».
Стало известно, что в целях гарантии объективности никто из вошедших в следственную группу военных прокуроров не служит в Сухопутных войсках, которые обвиняются в подготовке планов по введению военного положения. Все военные следователи являются офицерами либо ВВС, либо флота. Следственную группу возглавил полковник ВВС РК Чон Ик Су, гражданские следователи являются представителями Генеральной прокуратуры РК. В заявлении минобороны также сообщается, что для следователей выделено помещение в одном из зданий военного ведомства.
Итоги расследования представят до 10 августа этого года. Но предусмотрена возможность продления общего периода расследования на 120 дней.
Ожидается, что на допрос будут вызваны десятки бывших и действующих военных, включая экс-министра обороны РК Хан Мин Гу и бывшего помощника президента РК по вопросам национальной безопасности Ким Гван Чжина. Последнего подозревают в том, что именно он дал указание Командованию оборонной безопасности подготовить план об объявлении военного положения и введении танков и спецназа в города страны.
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