Как бы изменился мир, если бы Сталин и Гитлер стали союзниками

Вплоть до 1941 года СССР и Германия пытались поддерживать дружеские отношения, которые даже в определенный момент вполне могли перерасти в союзнические. Какая бы в таком случае сложилась геополитическая картина мира?

Несостоявшиеся союзники

Всем известен Пакт о ненападении между СССР и Германией, подписанный Молотовым и Риббентропом 23 августа 1939 года. Однако мало кто знает, что год спустя две страны могли стать полноценными союзниками, если бы их лидерам удалось договориться. В ноябре 1940 года Вячеслав Молотов во время своего трехдневного визита в Берлин предпринял как оказалось последнюю попытку разрешить противоречия, накопившиеся между партнерами по пакту. [С-BLOCK]

Гитлер был готов не просто нормализовать отношения, но и вывести их на новый уровень. Вместе с Иоахимом фон Риббентропом он предложил главе советского внешнеполитического ведомства присоединиться к «Тройственному союзу» между Германией, Италией Японией , по которому страны обязывались уважать «естественные сферы влияния друг друга». К анонсированному договору прилагался проект секретного протокола, где говорилось о зоне интересов Советского Союза, обозначенной направлением «к Индийскому океану».

Вряд ли можно сомневаться, что за «уважением естественных сфер влияний», по сути, скрывалось намерение Гитлера перекроить карту мира согласно потребностям стран-подписантов. Такой договор не навязывал СССР обязательств поддерживать союзников в их военных кампаниях. Гитлер в беседе с Молотовым ясно дал понять, что он «не просит о какой бы то ни было военной помощи — Германия в этом не нуждается». [С-BLOCK]

Тем не менее по условиям договора СССР пришлось бы встать в оппозицию к блоку Великобритания-США. И здесь было два варианта развития событий: либо СССР наблюдает за схваткой «демократов» и «националистов», либо сам участвует в переделе сфер влияния, обращая свои взоры в сторону Ирана и Индии.

25 ноября Молотов передал германскому послу Вернеру фон дер Шуленбургу в Москве собственный проект соглашения, учитывающий интересы СССР. Согласно документу, германские войска должны были уйти из Финляндии , которая становилась зоной советской оккупации; в Дарданеллах появлялась советская военно-морская база, а Болгария переходила в геополитическую орбиту СССР. Кроме этого, Москва намеревалась распространить сферу своих интересов «на юге от Батума и Баку в общем направлении к Персидскому заливу», включая в нее Турцию и Иран.

Генерал Гейнц Гудериан в своих мемуарах так описывал реакцию главы рейха на советское предложение: «Гитлер был весьма разгневан требованиями русских и ясно выразил свое неудовольствие во время бесед в Берлине, просто проигнорировав последующую русскую ноту. Из визита Молотова и хода переговоров Гитлер сделал вывод, что война с Советским Союзом рано или поздно неизбежна».

Конфликту быть

И все-таки, как могла развиваться история, пойди Сталин и Гитлер на компромисс? Член Русского ПЕН-центра и Вольного исторического общества Борис Соколов убежден, что гипотетический союз Гитлера и Сталина только бы отложил вторжение Германии в Советский Союз. Для начала вермахт перенес бы центр тяжести военных действий в Средиземноморье и на Балканы, оставив у восточных границ внушительный контингент войск из опасения советского нападения.

Соколов считает, что Сталин не отказался бы от намерения ударить первым, однако все же предпочел бы добиться от своего союзника уступок по Финляндии, Болгарии и Турции. Но мог ли Гитлер пойти на такие жертвы? Вряд ли. [С-BLOCK]

Советская оккупация Финляндии создавала потенциальную угрозу Швеции , где промышленность рейха черпала железную руду. Контроль СССР над Болгарией угрожал Румынии , где были размещены германские дивизии. Заполучив Турцию, Москва имела бы колоссальное влияние на всем Средиземноморье, в том числе мешая планам Германии и Италии в регионе.

Практически никто сомневается, что союз Германии и СССР носил бы временный характер. Дружба грозила закончиться в тот момент, когда были бы затронуты интересы двух сверхдержав. И Сталин, и Гитлер смотрели друг на друга как на помеху воплощения собственных геополитических сценариев. [С-BLOCK]

Интересно отметить, что Гитлер договор о ненападении называл «пактом с сатаной ради изгнания дьявола». Столкновение между двумя социально-политическими системами было вопросом времени. В мае 1940 года Сталин прямо заявил: «Воевать мы будем с Германией! Англия и Америка будут нашими союзниками!»

От Индии до Британии

Публицист Александр Скобов не исключает, что СССР в случае заключения союзного договора с рейхом вполне мог присоединиться к войне Германии против Британии. Однако в успешность этого предприятия он не верит. Для овладения Британскими островами нужны были мощные авиация и флот, а у СССР вплоть до 1945 года не было ресурсов для осуществления подобного военного проекта, отмечает Скобов.

Вывод эксперта таков: Германия даже при поддержке Советского Союза не смогла бы одолеть Британию, так как на стороне последней обязательно бы выступили США , ученые которых были близки к завершению разработки ядерной программы. Скобов полагает, что использование американцами атомной бомбы против Германии предрешило бы исход конфликта. [С-BLOCK]

Писатель Владимир Юровицкий настроен по-иному. Он считает, что у Сталина не было никакого резона угрожать Гитлеру: «Для чего? Он должен был бы, наоборот, выступить на стороне Германии. Тем более рядом с СССР на территории Индии, Афганистана и Ирана лежали практически „ничейные“ земли с вакуумом власти». По словам Юровицкого, совместная советско-германская атака на Средний Восток серьезно бы поколебала могущество Британской империи.

А дальнейшие перспективы, согласно прогнозам Юровицкого, таковы: СССР расширяется за счет «добровольного» вхождения в его состав Индии, Афганистана и Ирана; Германия расправляется с Британией. Объединенными усилиями СССР, Германия и Япония ломают последний «оплот демократии» — Соединенные Штаты. И вопрос о предстоящем переделе мира закрыт.