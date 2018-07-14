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«Преднамеренного увеличения времени» таможенного досмотра в отношении американского импорта не будет — таможня Китая
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«Преднамеренного увеличения времени» таможенного досмотра в отношении американского импорта не будет — таможня Китая 

ИА Синьхуа 1 час назад
Пекин, 14 июля /Синьхуа/ — Китай не будет преднамеренно увеличивать время таможенного досмотра импортируемых из США товаров, заявил в пятницу официальный представитель Главного таможенного управления КНР Хуан Сунпин.
По его словам, китайская таможенная служба проверяет все пересекающие границу страны товары в соответствии с соответствующими законами и правилами.
Согласно данным таможни, на китайско-американскую торговлю стоимостью 1,93 трлн юаней /289,2 млрд долл. США/ в первом полугодии с.г., пришлось 13,7 проц. от общего внешнеторгового оборота страны с увеличением темпов роста экспорта на 5,7 проц. и импорта на 4 проц.
"После того, как США ввели дополнительные пошлины в отношении некоторых импортируемых из Китая товаров, КНР в свою очередь ответила контрмерами. Торговый спор окажет влияние на китайско-американскую торговлю и нанесет вред мировой торговле", -сказал Хуан Сунпин, добавив, что Главное таможенное управление КНР будет внимательно следить за ситуацией. -0-
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