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Жители Самары поборются за 100 000 рублей на благоустройство своего двора
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Жители Самары поборются за 100 000 рублей на благоустройство своего двора 

63.ru 1 час назад
Фото: 63.ru
Малые архитектурные формы выберут жители двора
В Самаре пройдет двухдневный экологический фестиваль «Дерево». Организаторами мероприятия выступила администрация города.
— 21 и 22 июля, с 11:00 до 16:00, в Загородном парке пройдут мастер-классы по работе с деревом и другими экологическими материалами. Всех желающих научат делать деревянные игрушки, выжигать по дереву и вырезать наличники, — рассказали в мэрии Самары.
Площадку фестиваля разобьют на две части. В детской зоне мастера научат ребят основам плотницкого и столярного дела и научат делать значки. Взрослые же сделают кормушки для белок, скворечники и кухонную утварь. А для людей с ограниченными возможностями здоровья предусмотрен тактильный сад.
— На фестивале презентуют проект по развитию дворовых территорий «Твой конструктор». Его главная цель — поддержка активных жителей города. У каждого двора будет свой каталог малых архитектурных форм. Жители смогут сами собирать внешний вид своей территории, — пояснили в мэрии. — 355 микрорайонов вступят в борьбу за бюджетное финансирование. 9 сентября станут известны победители. Они получат по 100 тысяч рублей на благоустройство территории.
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