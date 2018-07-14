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WSJ: США могут использовать свой стратегический нефтяной резерв
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WSJ: США могут использовать свой стратегический нефтяной резерв 

Российская Газета 1 час назад
США и их союзники изучают возможность задействования в критической ситуации стратегических запасов нефти для предотвращения нового витка роста цен на мировом рынке, сообщает газета The Wall Street Journal.
По данным источников, хорошо знакомых с темой, эта проблема обсуждается в более широком контексте. Речь идет о том, чтобы не допустить в дальнейшем серьезных перебоев поставок и гарантировать обеспечение спроса и предложения. Возможность задействования нефтяных резервов рассматривают также и некоторые западные союзники США.
Трамп ранее заявил, что ОПЕК недостаточно делает для того, чтобы цены на топливо снизились. В телефонном разговоре с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азизом аль Саудом президент США настаивал на увеличении объемов добычи нефти.
"Я попросил увеличить добычу нефти, возможно, до двух миллионов баррелей в сутки из-за беспорядков и нарушений в Иране и Венесуэле для компенсации разницы поставок на рынок. Цены слишком высоки! Он согласился!", — написал Трамп в Twitter. Однако с саудовской стороны эту информацию не подтвердили.
На недавней встрече Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК) в Вене была достигнута договоренность, чтобы отказаться от сокращения объемов производства, принятого в конце 2016 года. По оценкам министра энергетики Саудовской Аравии Халида аль-Фалиха, это позволит добавить на мировой рынок почти 1 миллион баррелей в сутки.
WSJ напоминает, что американский стратегический нефтяной запас был создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых потрясений.
В четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится около 660 миллионов баррелей нефти. Общая емкость хранилищ составляет 727 миллионов баррелей. Американский нефтяной резерв является крупнейшим в мире, который контролирует правительство.
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