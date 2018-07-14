Курские власти в сентябре собираются в Крым 

Курскую делегацию в Севастополь пригласил местный губернатор и глава правительства.
В ответном письме на имя губернатора города Севастополя Дмитрия Овсянникова говорится, что соглашение между субъектами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было заключено в 2015 году, дано новый импульс в развитии отношений. В частности, товарооборот между Курской областью и городом Севастополем увеличился в девять раз. В Севастополь поставляют продукцию такие курские предприятия как «Курскрезинотехника», «Электроагрегат», Курская подшипниковая компания, «Надежда» и другие.