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Курские власти в сентябре собираются в Крым
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Курские власти в сентябре собираются в Крым 

Курские известия 2 часа назад
Фото: Курские известия
Курскую делегацию в Севастополь пригласил местный губернатор и глава правительства.
В ответном письме на имя губернатора города Севастополя Дмитрия Овсянникова говорится, что соглашение между субъектами о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве, которое было заключено в 2015 году, дано новый импульс в развитии отношений. В частности, товарооборот между Курской областью и городом Севастополем увеличился в девять раз. В Севастополь поставляют продукцию такие курские предприятия как «Курскрезинотехника», «Электроагрегат», Курская подшипниковая компания, «Надежда» и другие.
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