Свердловский депутат, сорвавшийся со скалы, избежал опасных для жизни травм 

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Пострадавших в ДТП свердловчан будут эвакуировать на новых уральских вертолетах

Во Втузгородке на месяц перекроют движение из-за ремонта теплосети

В Верхней Пышме люди возмутились, что у их дома установили клумбы, похожие на могилы