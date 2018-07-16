Свердловский депутат, сорвавшийся со скалы, избежал опасных для жизни травм 

Топ-менеджер УВЗ и депутат-единоросс свердловского Заксобрания Владимир Рощупкин, который в минувшую субботу сорвался со скалы в Усть-Утке под Нижним Тагилом, не получил травм, опасных для жизни. Об этом сообщает издание Znak.com с ссылкой на аппарат депутата. Коллеги Рощупкина предположили, что через пару недель он сможет вернуться к работе. Пока он находится в больнице, ему прописан постельный режим.
Напомним, инцидент произошел 13 июля в поселке Усть-Утка под Нижним Тагилом. Владимир Рощупкин отдыхал в компании на берегу водоема. Он сорвался со скалы и упал с большой высоты в воду, получив рваные раны тела и черепно-мозговую травму. С места ЧП Рощупкина доставили вертолетом в больницу в Екатеринбурге.
— Судя по комментариям врачей, прогнозы на выздоровление оптимистичны. Мы в свою очередь можем только пожелать Владимиру Николаевичу скорейшего выздоровления, — сказали в региональном отделении партии «Единая Россия».