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Лидер колумбийской повстанческой группировки РВСК извинился за похищения людей
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Лидер колумбийской повстанческой группировки РВСК извинился за похищения людей 

ТАСС 4 часа назад
БОГОТА, 14 июля. /ТАСС/. Глава бывшей повстанческой организации «Революционные вооруженные силы Колумбии» (РВСК) Родриго Лондоньо Эчеверри, известный как Тимошенко, принес извинения за похищения людей, которые совершала его группировка в 1993-2002 годах. Соответствующее заявление он сделал в пятницу во время первого заседания специальной комиссии по расследованию преступлений, совершенных бывшими повстанцами, сообщает агентство EFE.
"Мы столкнулись с ужасными реалиями, которые, несомненно, причинили ущерб, боль, бедствие и непоправимые потери многим колумбийским и иностранным семьям. Мы приносим извинения всем им", — сказал Эчеверри.
Он также отметил, что бывшее руководство РВСК готово «сделать невозможное, чтобы они [пострадавшие] смогли узнать правду о том, что произошло». «Мы берем на себя ответственность за то, что сделали», — добавил он.
24 ноября 2016 года между правительством Колумбии и представителями РВСК было подписано соглашение о прекращении конфликта, которое положило конец продолжавшемуся более 50 лет кровавому противостоянию.
17 июня в Колумбии прошел второй тур президентских выборов, победителем по итогам которого был признан кандидат от правой партии «Демократический центр», бывший сенатор Иван Дуке. После объявления результатов голосования будущий глава государства, который вступит в должность 7 августа, заявил о необходимости внесения поправок в соглашение о мире с РВСК.
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