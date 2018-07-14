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Китай построил в Абудже первую в Западной Африке линию легкого метро
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Китай построил в Абудже первую в Западной Африке линию легкого метро 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Фото: ИА Синьхуа
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
Абуджа, 13 июля /Синьхуа/ — Линия легкого метро, построенная нигерийским филиалом китайской компании China Civil Engineering Construction Corporation, сегодня была официально введена в эксплуатацию в столице Нигерии Абудже. На торжественной церемонии присутствовал президент Нигерии Мухаммаду Бухари. Это первая линия легкого метро в Западной Африке. (Синьхуа/Чжан Баопин)
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