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В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото футболиста Неймара
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В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото футболиста Неймара 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Груз весом более 0,8 тонны кокаина конфискован на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы, сообщает в пятницу прокуратура центральноамериканской страны.
По данным ведомства, всего на борту подлодки находилось 823 килограммовых пакета кокаина, на многих из которых была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме «Барселоны».
В состав экипажа подводной лодки входили три гражданина Колумбии, которые были задержаны. Примерная стоимость изъятого кокаина на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов США.
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