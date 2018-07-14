В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото футболиста Неймара 

МЕХИКО, 14 июл — РИА Новости. Груз весом более 0,8 тонны кокаина конфискован на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы, сообщает в пятницу прокуратура центральноамериканской страны.
По данным ведомства, всего на борту подлодки находилось 823 килограммовых пакета кокаина, на многих из которых была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме «Барселоны».
В состав экипажа подводной лодки входили три гражданина Колумбии, которые были задержаны. Примерная стоимость изъятого кокаина на «черном рынке» составляет 11,5 миллиона долларов США.