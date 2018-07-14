В Гватемале задержали около тонны кокаина с фото футболиста Неймара

МЕХИКО , 14 июл — РИА Новости . Груз весом более 0,8 тонны кокаина конфискован на борту небольшой подводной лодки, задержанной в 350 километрах от берегов Гватемалы , сообщает в пятницу прокуратура центральноамериканской страны.

По данным ведомства, всего на борту подлодки находилось 823 килограммовых пакета кокаина, на многих из которых была размещена фотография знаменитого бразильского футболиста Неймара в форме «Барселоны».