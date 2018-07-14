СМИ сообщили о готовящемся импичменте замминистру юстиции США

Конгрессмены США готовят импичмент заместителю генпрокурора Роду Розенстайну , который выдвинул обвинения 12 россиянам в рамках расследования по «вмешательству» России в выборы в США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника.

Как отмечает издания, республиканцы обвиняют Розенстайна в медленном ходе расследования деятельности агентов ФБР , которые предвзято относятся к президенту США Дональду Трампу — так считают консерваторы.

Документ об импичменте могут представить уже в понедельник, он находится на завершающей стадии.