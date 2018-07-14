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СМИ сообщили о готовящемся импичменте замминистру юстиции США
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СМИ сообщили о готовящемся импичменте замминистру юстиции США 

Rambler News Service 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Конгрессмены США готовят импичмент заместителю генпрокурора Роду Розенстайну, который выдвинул обвинения 12 россиянам в рамках расследования по «вмешательству» России в выборы в США. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на три источника.
Как отмечает издания, республиканцы обвиняют Розенстайна в медленном ходе расследования деятельности агентов ФБР, которые предвзято относятся к президенту США Дональду Трампу — так считают консерваторы.
Документ об импичменте могут представить уже в понедельник, он находится на завершающей стадии.
Вчера Минюст США [предъявил] (https://rns.online/society/V-SSHa-predyavili-obvineniya-12-predpolagaemim-sotrudnikam-GRU-po-delu-o-vmeshatelstve-v-vibori-2018-07-13/) заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам ГРУ в рамках расследования по делу о «вмешательстве» в выборы в США. По словам Розенстайна, обвиняемые, сотрудники ГРУ, организовали взлом компьютеров организаций, ответственных за администрирование выборов.
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