Обвинителю по «русскому делу» готовят импичмент

Последние несколько недель консерваторы готовили пакет документов для объявления импичмента Розенштейну. Он может быть опубликован в ближайший понедельник, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии.