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Обвинителю по «русскому делу» готовят импичмент
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Обвинителю по «русскому делу» готовят импичмент 

News.ru 6 часов назад
Фото: News.ru
Заместителю генерального прокурора США Роду Розенштейну грозит импичмент. Сместить чиновника с должности хотят члены Республиканской партии, недовольные его решением приостановить расследование против информатора ФБР, который собирал данные о предвыборном штабе Дональда Трампа.
Последние несколько недель консерваторы готовили пакет документов для объявления импичмента Розенштейну. Он может быть опубликован в ближайший понедельник, сообщает издание Politico со ссылкой на источники в Республиканской партии.
Ранее Розенштейн заявил о том, что Минюст США предъявляет 12 сотрудникам российских спецслужб обвинения во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. В пресс-релизе ведомства перечислены их имена: Виктор Нетыкшо, Борис Антонов, Дмитрий Бадин, Иван Ермаков, Алексей Лукашев, Сергей Моргачёв, Николай Козачек, Павел Ершов, Артём Малышев, Александр Осадчук, Алексей Потемкин и Анатолий Ковалёв.
Офицеры ГРУ обвиняются в краже электронной переписки и документации избирательного штаба Хиллари Клинтон, а также слежке за пользователями с помощью шпионского программного обеспечения.
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