Когда-то крупный в Приморье бизнесмен не смог расплатиться по долгам и трудоустроиться 

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества Евгения Оломского, бывшего владельца крупной сети супермаркетов RedMart, экс-депутата ЗС ПК, начинателя многострадальных жилых домов возле Некрасовского рынка во Владивостоке. А также освободил Оломского от многомиллионных обязательств перед ПАО «Сбербанк России».
«За период проведения процедуры банкротства финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, в третью очередь которого включены требования ПАО «Сбербанк России». Конкурсная масса не сформирована ввиду отсутствия у должника имущества и денежных средств; принятые меры по розыску имущества Оломского Е. В. оказались безрезультатными», — говорится в судебных материалах.
Обязательства Оломского составляют 299,9 млн руб. основной задолженности и 1,5 млн руб. неустойки. Долги образовались на основании договоров поручительства по кредитным договорам, заключенным ПАО «Сбербанк России» с ООО «Владкассторг», ООО «Восток Граунд», ООО «Вэст— Лайн», ООО «ДРК», ООО «Новострой», ООО «Поместье», ООО «СитиСтрой», ООО «СтройАльянс», ООО «Форлэнед».
«В июне 2009 г. Оломский Е. В., действуя в качестве единоличного исполнительного органа заемщиков-залогодателей ООО «Фортленд», ООО «Вэст-Лайн», ООО «Владкассторг», «СитиСтрой», ООО «Новострой», ООО «СтройАльянс», предоставил ПАО «Сбербанк России» согласие на обращение взыскания во внесудебном порядке на принадлежащие названным обществам 14 объектов недвижимого имущества, что свидетельствует о совершении должником действий, направленных на минимизацию задолженности перед банком. Следовательно, доводы банка о том, что принимая на себя обязательства, вытекающие из договоров поручительства, Оломский Е. В. действовал недобросовестно и не имел намерения погашать задолженность перед банком несостоятельны», — подчеркнул суд.
Из материалов дела следует, что в ноябре 2014 г. Сбербанк заключил мировые соглашения с солидарными с Оломским должниками. Однако сделать аналогичный шаг в отношении когда-то известного предпринимателя, вознесшегося при правлении краевым центром Виктора Черепкова, банк почему-то отказался.
«В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Оломский в период с 2009 г. до настоящего времени обладал имуществом, позволяющим осуществить погашение задолженности, — говорится в постановлении суда. — Попытки Оломского трудоустроиться являются безрезультатными, в том числе в связи с наличием задолженности перед ПАО «Сбербанк России». Исследовав и оценив совокупность имеющихся доказательств по правилам статьи 71 АПК РФ, суд не усматривает оснований для неосвобождения Оломского Е. В. от исполнения обязательств перед кредитором ввиду следующего».
Кредиты Оломского, как известно, привели к краху империю предпринимателя. В частности, в середине 2000-х точки RedMart, рассеянных во многих районах Владивостока, были проданы банком в качестве возмещения за долги, а жилые дома на Некрасовском переулке отобраны и достраивались компаниями, которые нашел Сбербанк.