Когда-то крупный в Приморье бизнесмен не смог расплатиться по долгам и трудоустроиться

Арбитражный суд завершил процедуру реализации имущества Евгения Оломского, бывшего владельца крупной сети супермаркетов RedMart, экс-депутата ЗС ПК, начинателя многострадальных жилых домов возле Некрасовского рынка во Владивостоке . А также освободил Оломского от многомиллионных обязательств перед ПАО «Сбербанк России»

«За период проведения процедуры банкротства финансовым управляющим сформирован реестр требований кредиторов должника, в третью очередь которого включены требования ПАО «Сбербанк России». Конкурсная масса не сформирована ввиду отсутствия у должника имущества и денежных средств; принятые меры по розыску имущества Оломского Е. В. оказались безрезультатными», — говорится в судебных материалах.

Обязательства Оломского составляют 299,9 млн руб. основной задолженности и 1,5 млн руб. неустойки. Долги образовались на основании договоров поручительства по кредитным договорам, заключенным ПАО «Сбербанк России» с ООО «Владкассторг», ООО «Восток Граунд», ООО «Вэст— Лайн», ООО «ДРК», ООО «Новострой», ООО «Поместье», ООО «СитиСтрой», ООО «СтройАльянс», ООО «Форлэнед».

«В июне 2009 г. Оломский Е. В., действуя в качестве единоличного исполнительного органа заемщиков-залогодателей ООО «Фортленд», ООО «Вэст-Лайн», ООО «Владкассторг», «СитиСтрой», ООО «Новострой», ООО «СтройАльянс», предоставил ПАО «Сбербанк России» согласие на обращение взыскания во внесудебном порядке на принадлежащие названным обществам 14 объектов недвижимого имущества, что свидетельствует о совершении должником действий, направленных на минимизацию задолженности перед банком. Следовательно, доводы банка о том, что принимая на себя обязательства, вытекающие из договоров поручительства, Оломский Е. В. действовал недобросовестно и не имел намерения погашать задолженность перед банком несостоятельны», — подчеркнул суд.

Из материалов дела следует, что в ноябре 2014 г. Сбербанк заключил мировые соглашения с солидарными с Оломским должниками. Однако сделать аналогичный шаг в отношении когда-то известного предпринимателя, вознесшегося при правлении краевым центром Виктора Черепкова , банк почему-то отказался.

«В материалах дела отсутствуют доказательства того, что Оломский в период с 2009 г. до настоящего времени обладал имуществом, позволяющим осуществить погашение задолженности, — говорится в постановлении суда. — Попытки Оломского трудоустроиться являются безрезультатными, в том числе в связи с наличием задолженности перед ПАО «Сбербанк России». Исследовав и оценив совокупность имеющихся доказательств по правилам статьи 71 АПК РФ , суд не усматривает оснований для неосвобождения Оломского Е. В. от исполнения обязательств перед кредитором ввиду следующего».

Кредиты Оломского, как известно, привели к краху империю предпринимателя. В частности, в середине 2000-х точки RedMart, рассеянных во многих районах Владивостока, были проданы банком в качестве возмещения за долги, а жилые дома на Некрасовском переулке отобраны и достраивались компаниями, которые нашел Сбербанк.