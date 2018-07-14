Самый популярный транспорт в разных городах и странах

Чтобы сполна прочувствовать дух страны, в которую вы приехали за новыми впечатлениями и зарядом энергии, не всегда достаточно просто пройтись по главным улицам и достопримечательностям. Чтобы по-настоящему влюбиться — обязательно надо прокатиться на транспорте, которому отдают предпочтение местные жители и без которого образ того или иного города не складывается до конца. Самый популярный транспорт в разных городах и странахЛондон

Лондонский даблдекер или просто

красный двухэтажный автобус, который развозит местных жителей и гостей Лондона

по всему городу — это не просто английский стереотип, это реальность, в которой

хочется однажды побывать. Со второго этажа можно разглядеть прекрасный город

без затруднения, сделать фотографии на память и на секунду представить себя одним

из героев «Шерлока».

Тут и говорить нечего, все и так знают, что самый любимый транспорт жителей Амстердама — велосипеды. Они разъезжают на них везде и всюду, и к тем же действиям призывают туристов. Велосипедные

точки прокатов стоят буквально на каждом шагу, а количество велосипедистов в разы превышает количество пешеходов и автомобилистов.

Классика Нью-Йорка — желтое

такси. У местных жителей нет необходимости в «убере» , им достаточно просто

выйти на улицу и изящно взмахнуть рукой — после этого жеста в течение минуты

останавливается первое свободное такси и дальше вы просто едете туда, куда вам необходимо.

Желто-белые ретро-автобусы Мальты

— это не какая-то редкость, а самый обычный общественный транспорт местных

жителей. Они словно машина времени перемещают нас в 60-е годы и буквально заставляют

сделать очередную фотокарточку для памяти и, конечно же, Инстаграма.

Пхукет — это то ли рай, то ли ад, переполненный мопедами и тук-туками. Даже если сложить все лондонские и мальтийские автобусы, нью-йоркские такси и нидерландские велосипеды — все равно

в сумме не получится и половины от мопедов и тук-туков, существующих в Тайланде. Ну и что греха таить, действительно,

на этом жарком острове значительно удобнее и дешевле брать в аренду мопед, и без пробок перемещаться на нём по всем пунктам назначения. Читайте также: 5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешь Отдохнуть и заработать денег: 4 популярных направления агротуризма