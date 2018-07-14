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Самый популярный транспорт в разных городах и странах
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Самый популярный транспорт в разных городах и странах 

Fraufluger.ru 8 часов назад
Фото: Fraufluger.ru
Чтобы сполна прочувствовать дух страны, в которую вы приехали за новыми впечатлениями и зарядом энергии, не всегда достаточно просто пройтись по главным улицам и достопримечательностям. Чтобы по-настоящему влюбиться — обязательно надо прокатиться на транспорте, которому отдают предпочтение местные жители и без которого образ того или иного города не складывается до конца. Самый популярный транспорт в разных городах и странахЛондон
Лондонский даблдекер или просто
красный двухэтажный автобус, который развозит местных жителей и гостей Лондона
по всему городу — это не просто английский стереотип, это реальность, в которой
хочется однажды побывать. Со второго этажа можно разглядеть прекрасный город
без затруднения, сделать фотографии на память и на секунду представить себя одним
из героев «Шерлока».
Амстердам
Тут и говорить нечего, все и  так знают, что самый любимый транспорт жителей Амстердама — велосипеды. Они  разъезжают на них везде и всюду, и к тем же действиям призывают туристов. Велосипедные
точки прокатов стоят буквально на каждом шагу, а количество велосипедистов в  разы превышает количество пешеходов и автомобилистов.
Нью-Йорк
Классика Нью-Йорка — желтое
такси. У местных жителей нет необходимости в «убере», им достаточно просто
выйти на улицу и изящно взмахнуть рукой — после этого жеста в течение минуты
останавливается первое свободное такси и дальше вы просто едете туда, куда вам  необходимо.
Мальта
Желто-белые ретро-автобусы Мальты
— это не какая-то редкость, а самый обычный общественный транспорт местных
жителей. Они словно машина времени перемещают нас в 60-е годы и буквально заставляют
сделать очередную фотокарточку для памяти и, конечно же, Инстаграма.
Пхукет
Пхукет — это то ли рай, то ли  ад, переполненный мопедами и тук-туками. Даже если сложить все лондонские и  мальтийские автобусы, нью-йоркские такси и нидерландские велосипеды — все равно
в сумме не получится и половины от мопедов и тук-туков, существующих в  Тайланде. Ну и что греха таить, действительно,
на этом жарком острове значительно удобнее и дешевле брать в аренду мопед, и без  пробок перемещаться на нём по всем пунктам назначения. Читайте также: 5 вещей, о которых не надо думать, когда путешествуешь Отдохнуть и заработать денег: 4 популярных направления агротуризма
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