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Ларри Кинг заявил, что в Russia Today нет никакой цензуры
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Ларри Кинг заявил, что в Russia Today нет никакой цензуры 

ТК «Звезда» 9 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
На телеканале Russia Today нет никакой цензуры, официально заявил телеведущий Ларри Кинг.
Телеведущий Ларри Кинг во время интервью с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым заявил, что в его программу «Политикинг» на телеканале Russia Today никогда не вмешивалось руководство канала и никакой цензуры на RT нет.
«Я могу с уверенностью сказать: Russia Today никогда не вмешивался в наши дела, не навязывал никаких редакционных решений. Мы никогда не сталкивались ни с какой цензурой на этом телеканале. Я хочу официально заявить об этом», — подчеркнул Кинг.
В беседе с телеведущим российский министр, говоря о кибербезопасности и свободе самовыражения, заявил, что в России обеспокоены из-за того, что Russia Today в некоторых странах считают «агентом влияния». А французское правительство представило на рассмотрение парламента законопроект, согласно которому будет создан «черный список» СМИ, так как их заподозрили в публикации фейковых новостей.
Кроме того, добавил Лавров, в правительстве Франции предложили создать другой список — «надежных» ресурсов.
«Если это не цензура, не попытка сжать пространство для свободы самовыражения, то я ничего не понимаю в этой жизни», — сказал глава МИД РФ.
Ранее сообщалось, что Россия готова к диалогу с США по всем вопросам кибербезопасности, которые вызывают обеспокоенность Вашингтона. Об заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Ларри Кингу в эфире телеканала RT.
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