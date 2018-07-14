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Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Греции
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Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Греции 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прокомментировал высылку двух российских дипломатов из Греции. Об этом сообщает RT.
По его словам, данное событие «идет в русле политики Великобритании и США».
Он также подчеркнул, что такая политика основана на бездоказательной риторике в отношении России.
Лавров добавил, что Греция не предоставила России «ни единого факта» по поводу обвинений в адрес российских дипломатов.
Ранее сообщалось, что МИД России выразил протест послу Греции из-за высылки российских дипломатов.
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