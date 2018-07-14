Лавров прокомментировал высылку российских дипломатов из Греции

По его словам, данное событие «идет в русле политики Великобритании США ».

Он также подчеркнул, что такая политика основана на бездоказательной риторике в отношении России.

Лавров добавил, что Греция не предоставила России «ни единого факта» по поводу обвинений в адрес российских дипломатов.