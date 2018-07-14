Заседание синода РПЦ пройдет в Екатеринбурге в преддверии 100-летия убийства царской семьи

"Регулярно заседания синода проводятся в синодальных столицах — Москве Санкт-Петербурге , ранее они проводились и в Киеве, когда для этого была возможность. Но в этом году, чтобы подчеркнуть важность памяти столетия расстрела царской семьи, было принято решение одно из заседаний провести в Екатеринбурге, где и будет центр событий — «Царские дни» 16-17 июля", — рассказал ТАСС пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков

Для участия в заседании в столицу Урала прибыли митрополиты Киевский и всея Украины Онуфрий, Минский и Слуцкий Павел, Кишиневский и всея Молдовы Владимир, Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий, председатель отдела внешних церковных связей митрополит Волоколамский Иларион и другие члены синода.

Заседания синода носят закрытый характер, повестка дня не разглашается. Но по словам пресс-секретаря патриарха, тематика нынешнего заседания синода «не будет носить экстраординарного характера».

"Как и всегда будут рассматриваться кадровые, административные, богослужебные вопросы", — добавил отец Александр.

"Что касается темы царских останков, то она сейчас находится на рассмотрении комиссии и как уже отмечалось, итоговое решение по признанию или не признанию так называемых «екатеринбургских» останков не будет привязана ник каким датам, даже к такой важной, как столетие расстрела царской семьи", — пояснил священник. «В любом случае итоги работы комиссии будут окончательным образом рассмотрены на Архиерейском соборе. Именно там будет сформулирована позиция церкви по этому вопросу, поэтому в контексте этого заседания синода трудно ожидать окончательных суждений по поводу царских останков», — заключил отец Александр.

Дело об убийстве царской семьи

В связи со столетней годовщиной убийства царской семьи в российском обществе и СМИ вновь обострился интерес к восстановлению деталей этого преступления, в частности идентификации человеческих останков, найденных под Екатеринбургом в 1990-е годы.

Колчаковский следователь Николай Соколов , проводивший расследование в 1919-1922 годах, пришел к выводу о полном уничтожении всех тел убитых в Ипатьевском доме членов царской семьи путем сожжения. В начале 1990-х годов группа поисковиков обнаружила под Екатеринбургом останки, которые, предположительно, могли быть царскими, в 1998 году их захоронили в Петропавловской крепости в Санкт-Петербурге в усыпальнице Романовых. Затем было обнаружено еще одно место предполагаемого захоронения членов царской семьи — Поросенков лог под Екатеринбургом.

Русская православная церковь поставила перед следствием и госкомиссией ряд вопросов, на которые не получила ответов, и поэтому придерживалась мнения о недостаточности исследования и не признала «екатеринбургские останки» царскими.