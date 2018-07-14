Пройдоха из трущоб

Неотразимый мошенник 30 лет выдавал себя за наследного принца Саудовской Аравии , жил в роскошных отелях, ездил на лимузинах с личным водителем и получал многомиллионные кредиты, несмотря на отсутствие документов. «Лента.ру» выяснила, как бывший беспризорник из Боготы дурачил всех и выходил сухим из воды.

Из лимузина, подъехавшего к нью-йоркскому аэропорту, вышел молодой человек в дорогом костюме. На его пальцах поблескивали массивные перстни, на запястье — золотой Rolex. За ним из салона показалась пара мордоворотов. Судя по виду, они не привыкли иметь дело с богатыми наследниками.

Все трое прошли к стойке American Express и стали оформлять авиабилеты. Неожиданно человек в костюме бросился наутек. «Я принц Халид Аль Сауд! Меня похитили! — вопил он на бегу. — Позвоните в посольство! Позвоните в CNN !»

Через минуту их окружила полиция. «Это ошибка, — пытался объяснить один из мордоворотов. — Меня зовут Томас О’Коннел, мой напарник — Франциско Мартин. Мы везем подозреваемого в суд». Он показал документы на «принца». Из них следовало, что его настоящее имя — Энтони Жиньяк. Судим, разыскивается за мошенничество.

Энтони Жиньяк родился в Колумбии в 1970-м году. В пять лет он и его младший брат Даниэль остались без крыши над головой. Третьего брата убил отец, потому что не мог прокормить еще одного ребенка. Дети два года скитались по улицам Боготы. «Еды всегда не хватало. Их образом жизни был постоянный голод», — описывают судебные документы 2006 года их детство.

В конце концов братья попали в детский дом, где их заметили приезжие американцы. В 1977 году семилетнего Энтони и пятилетнего Даниэля усыновила семья из Мичигана. В Америке мальчик выучил английский язык, пошел в школу и впервые продемонстрировал талант, который пригодится ему в будущем. Он ухитрился убедить одноклассников, что у его приемной матери есть богатый отель на острове в озере Гурон , а его папа — известный комик Дом Делуиз. С годами небылицы становилось все красочнее, но ему по-прежнему верили.

Когда Энтони учился в восьмом классе, приемные родители развелись. Семейные неурядицы довели подростка до нервного срыва, и ему пришлось провести в психиатрической больнице около года. В 17 лет он сбежал из дома и добрался до Калифорнии. Там ему удалось получить официальное удостоверение личности на имя Халида ибн Аль Сауда.

В 1991 году в роскошный отель Beverly Wilshire в Беверли-Хиллз позвонил официальный представитель Халида Аль Сауда. Он сообщил, что наследный принц Саудовской Аравии желает забронировать номер. Вскоре появился и сам «принц». Сотрудники отеля не стали спрашивать у него документы — для Beverly Wilshire такие гости не в новинку. В свое время там подолгу жили Элвис Пресли Джон Леннон , останавливались японский император и Далай-лама. Члены саудовской королевской семьи туда тоже заглядывали.

21-летний Халид несколько дней гулял по Беверли-Хиллз. Чтобы кататься по городу, он взял напрокат лимузин. У него не было денег, но он обещал, что король возместит все убытки. Сперва владелец автопроката боялся обмана, но обед с «принцем» успокоил его. Он увидел, что сотрудники отеля и официанты называют молодого человека «ваше высочество». К простому человеку так не обратятся. Значит, и в папу-короля можно верить.

Первые четыре дня королевский титул и фраза «Запишите это на мой счет» действовали безотказно. Потом в отеле заподозрили неладное и пожаловались в полицию. К тому времени странный постоялец задолжал Beverly Wilshire больше трех тысяч долларов, потратил семь с половиной тысяч на лимузин с личным шофером и спустил тысячи долларов на покупки в дорогих магазинах.

Подставной саудовский принц покинул отель в наручниках. Энтони Жиньяка обвинили в четырех кражах, злоупотреблении кредитной картой и подделке чека. Во время суда выяснилось, что он уже проворачивал подобные аферы в Лос-Анджелесе , Вашингтоне и Вирджинии. «Вряд ли после такого ему захочется вернутся к простой жизни», — заключал офицер, следивший за соблюдением условий освобождения молодого мошенника.

Элизабет Тейлор, В 1993 году Жиньяк приехал во Флориду. Под видом принца он снял номер в пятизвездочном отеле Grand Bay в Майами , где в разные годы жили Майкл Джексон Софи Лорен и Принс. Молодой человек разгуливал по городу в костюме Giorgio Armani и рубашке Ralph Lauren, катался на дорогих автомобилях, дарил продавщицам сумочки «Шанель», платил щедрые чаевые и закатывал шикарные вечеринки.

Они-то его и подвели. За день до Нового года мошенника избили и ограбили собутыльники, которых он сам привел в номер. В полиции решили уведомить о произошедшем посольство Саудовской Аравии и обнаружили, что настоящий Халид Аль Сауд во Флориду не приезжал. Жиньяк вовремя почуял, что дело худо, и дал деру.

Через год Жиньяк всплыл в Гонолулу. Он привычно убедил сотрудников гостиницы, что приехал из Саудовской Аравии, и поселился в номере за 850 долларов в сутки по соседству с зажиточной парой из Калифорнии. Гилберт и Ирена Гоэц основали известную компанию, которая производит средства для ухода за седыми волосами, и часто ездили отдыхать на Гавайи.

Мошенник втерся к ним в доверие и попросил помочь с решением маленькой проблемы: ему срочно требовалось оплатить номер, а наличные остались в Америке. Соседи охотно одолжили ему 21 тысячу долларов. «Принца» они больше не увидели, но деньги удалось вернуть. Гоэц заявили, что поверили мошеннику только потому, что швейцары звали его «ваше высочество». Суд признал, что часть вины лежит на отеле, и велел выплатить пострадавшим почти 90 тысяч долларов.

Жиньяк продолжал колесить по Соединенным Штатам и без труда находил новых жертв в каждом штате. Он не останавливался даже за решеткой. Ему хватило нескольких писем, сочиненных в камере предварительного заключения во Флориде, чтобы убедить руководство почтенного Сиракузского университета в Нью-Йорке в том, что принц Аль Сауд намерен пожертвовать учебному заведению 40 миллионов долларов.

Мошенник объяснил, что дело за малым: для улаживания налоговых затруднений ему нужно 16 тысяч долларов. Как ни странно, ученые мужи купились на обман и выписали чек. Его получил и обналичил младший брат Жиньяка — Даниэль. Он к тому времени подрос и тоже имел судимость: в 1991 году ему дали условный срок за нападение на студентку.

В июле 1994 года Жиньяка задержали в Чикаго . Каким-то образом он убедил адвоката, что действительно состоит в родстве с саудовским королем, и тот помог ему найти компанию, которая одалживает подозреваемым деньги для уплаты залога. Чтобы подозреваемый не сбежал до суда, к нему приставили поручителей: Томаса О'Коннела и Франциско Марти.

«Принц» с порога объявил, что все уладит, как только восстановит кредитку. «Видите самолет? — сказал он им в аэропорту Майами. — Он принадлежит моему дяде». Марти когда-то служил в кубинской полиции и не отличался доверчивостью, но вскоре даже у него появились сомнения — уж очень ладно у Жиньяка все получалось. «Я не знаю, как он это делал», — признавался Марти потом.

Поручители отвезли Жиньяка в офис American Express. Он вновь представился Халидом Аль Саудом и потребовал восстановить украденную кредитную карту. Документов, подтверждающих личность, у него, конечно, не оказалось. Когда у «принца» спросили дату рождения, он закатил истерику. Мужчина рыдал и кричал, что король будет в бешенстве, когда узнает, как обращаются с его сыном.

В American Express решили не рисковать. «Нам приходится следить за балансом между необходимостью оказывать услуги высшего класса и предотвращением мошенничества», — объясняла потом представительница компании. На следующий день Жиньяку выдали платиновую кредитку на имя Халида ибн Аль Сауда с лимитом 200 миллионов долларов.

Мошенник выкупил все билеты первого класса, чтобы лететь в Нью-Йорк без попутчиков. Там «принц» снял целый этаж в гостинице Four Seasons. В первый же день он купил на Манхэттене замшевую рубашку за три тысячи долларов, пару наручных часов и браслет, украшенный изумрудами и бриллиантами, стоящие больше 22 тысяч долларов. «За ними заедет мой шофер», — объявил он и отправился в ресторан, не дожидаясь, когда продавцы упакуют товар.

Поручителям понадобился месяц и помощь American Express, чтобы выйти на след беглеца. Вернуть его во Флориду оказалось непросто: в аэропорту он поднял тревогу и попытался сбежать. Но об этом уже рассказывалось в начале статьи.

В 1996 году Жиньяка арестовали в Пальм-Бич, но быстро выпустили под залог. Он воспользовался этим и сбежал в Мичиган, но через месяц его снова задержали, теперь уже по обвинениям, связанным с его похождениями в Беверли-Хиллз и обманом Сиракузского университета. Мошенника приговорили к тюремному заключению на пять месяцев и перевели во Флориду, где он получил еще один приговор: четыре года в тюрьме и три условно. 1997 и 1998 год мошенник провел за решеткой.

Выйдя на свободу, он взялся за свое. В 2002 году полиция по наводке American Express нашла его в Орландо . По иронии судьбы в роскошном отеле, где он обосновался на этот раз, шел семинар по предотвращению мошенничества для сотрудников правоохранительных органов . К моменту задержания Жиньяк успел потратить больше 27 тысяч долларов. Кроме того, он заказал пару Lamborghini за полмиллиона долларов.

К тому времени о нем хорошо знали саудовские дипломаты. Представитель посольства Саудовской Аравии Наил Аль Джубейр заявил газете Orlando Sentinel, что им постоянно звонят из гостиниц и магазинов, где появляется мошенник. Иногда обращаются даже простые американцы, которых обманул фальшивый принц. «К сожалению, мы живем в обществе, где люди думают, что люди могут бросаться чужими именами, чтобы получить преимущество», — посетовал он.

В 2003 году Жиньяк вернулся в Мичиган. Согласно судебным документам, там он задолжал больше 11 тысяч долларов магазину Saks Fifth Avenue и 17 тысяч — магазину Neiman Marcus. Чтобы получать товары бесплатно, он грозил менеджеру, что отменит несуществующий заказ на 70 тысяч долларов. Кроме того, Жиньяк пытался увести два миллиона у Citibank. Для этого он прислал в банк письмо от имени принца, потребовал закрыть его счет и выслать деньги ему. Вместо подписи под требованием красовался отпечаток пальца королевской особы.

В 2004 году мошенник снова попал за решетку, и на этот раз надолго. В тюрьме он познакомился с Томом Ноэ — опальным политиком-республиканцем из Огайо, которого осудили на 20 лет за отмывание денег на предвыборную кампанию Джорджа Буша-младшего и многомиллионые хищения государственных средств. Коррупционер познакомил его со своей женой. Вскоре в особняк Ноэ вселился младший брат Жиньяка, только что освободившийся после отсидки за торговлю кокаином. Бернадетт Ноэ обещала помочь братьям отсудить наследство приемной матери.

В 2008 году родственники приемных родителей Жиньяка показали репортеру газеты Toledo Blade переписку с иностранным юристом, которую мошенник вел от имени принца Халида ибн Аль Сауда. Из них следовало, что в 1990-е годы он совершал многомиллионные переводы со счетов в швейцарском и саудовских банках. Подтвердить подлинность документов не удалось.

Жиньяк вышел из тюрьмы в 2006 году, однако до 2009 года над ним висел трехлетний условный срок, поэтому он залег на дно. Куфия саудовского принца шесть лет пылилась без дела.

В качестве Султана ибн Халида Аль Сауда мошенник основал компанию Marden Williams International и начал встречаться с крупными инвесторами. Он утверждал, что его связи при дворе откроют перед ними потрясающие возможности. Среди прочего им предлагалось в частном порядке купить акции крупной саудовской компании, чтобы удвоить вложения, когда она выйдет на биржу. За два года Жиньяку удалось обмануть 26 толстосумов и получить восемь миллионов долларов.

Последней жертвой «принца» стал миллиардер Джеффри Саффер — владелец знаменитого отеля Fontainebleau в Майами-Бич. В марте 2017 года пособник Жиньяка уведомил его, что Халид Аль Сауд намерен купить 30 процентов отеля за 440 миллионов долларов. Предложение вызвало интерес, и мошенника пригласили для переговоров с советом директоров компании Саффера.

В мае Жиньяк приехал в Fontainebleau на Ferrari California 2016 года и провел там несколько недель. В августе уже сам Саффер остановился в пентхаусе Жиньяка на Фишер-Айленде. Мошенник похвастался перед нмм своим гаражом, где стояли две роскошные машины с дипломатическими номерами (как выяснилось позднее, номера были куплены в начале июня на интернет-аукционе eBay ). Затем он показал миллиардеру узорную шкатулку с документами Банка Дубая на 600 миллионов долларов, которые якобы могут быть вложены в отель.

Перед расставанием подручный «принца» намекнул Сафферу, что теперь самый момент подарить Аль Сауду браслет Cartier за 50 тысяч долларов. В противном случает, объяснил он, честь королевской особы будет поставлена под сомнение. Миллиардер не стал спорить и в тот же день купил подарок.

Через пару недель они отправились на горнолыжный курорт Аспен для продолжения переговоров. Там Саффера впервые стали терзать сомнения. Он обратил внимание, что потенциальный инвестор из мусульманской страны налегает на запрещенные исламом блюда со свининой. Он попросил службу безопасности проверить мошенника, и та мгновенно разоблачила обман.

После жалобы Саффера правоохранительные органы Флориды начали собственное расследование. В ноябре 2017 года Жиньяка задержали в аэропорту, куда он прибыл под чужим именем. В его пентхаусе нашли визитки на разные имена, поддельные дипломатические номера, кредитные карты, тысячи долларов наличными и финансовые документы на имя члена саудовской королевской семьи.

В мае 2018 года мошенник сознался, что выдавал себя за иностранного дипломата и официального представителя властей другого государства, признал вину в краже личности с отягчающими обстоятельствами с целью совершения мошенничества. Ожидается, что приговор будет вынесен в августе. Если не повезет — он выйдет на свободу лишь через 30 лет.