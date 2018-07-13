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Минздрав назвал некорректными сообщения о росте ВИЧ-инфекции
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Минздрав назвал некорректными сообщения о росте ВИЧ-инфекции 

Вечерняя Москва 10 часов назад
Фото: Вечерняя Москва
Минздрав сообщил, что говорить об увеличении числа ВИЧ-инфицированных на основе данных Статистического сборника ведомства за 2017 год некорректно.
Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.
В ведомстве сообщили о том, что представлять в процентном отношении малые числа некорректно. Поскольку даже при выявлении пациентов, которым установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством ВИЧ-положительных людей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава России.
Отметим, что сведения Федерального статистического наблюдения являются единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции.
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