Минздрав назвал некорректными сообщения о росте ВИЧ-инфекции

Минздрав сообщил, что говорить об увеличении числа ВИЧ-инфицированных на основе данных Статистического сборника ведомства за 2017 год некорректно.

Ранее Минздрав опубликовал данные статистического отчета за 2017 год, где говорилось, в Москве число новых впервые выявленных случаев ВИЧ выросло на 692 человека по сравнению с 2016 годом и в 2017 году достигло 2901 случая. Некоторые СМИ представили эти данные, как рост числа новых случаев в столице на 20%.

В ведомстве сообщили о том, что представлять в процентном отношении малые числа некорректно. Поскольку даже при выявлении пациентов, которым установлен диагноз, рост будет казаться значительным в регионах с малым количеством ВИЧ-положительных людей. Об этом сообщили в пресс-службе минздрава России.

Отметим, что сведения Федерального статистического наблюдения являются единственным официальным источником корректных данных по ВИЧ-инфекции.