Сколько миллиардов принес футбол и почему мы не можем помочь утопающим 

В вечернем дайджесте «Казанский репортер» говорит о событиях города и республики по итогам пятницы, 13 июля. Отчеты Казань продолжает фиксировать рекорды чемпионата мира по футболу. Для нас ЧМ-2018, по большому счету, завершен. Досматриваем матчи за третье место Англии — Бельгия и хорватско-французский финал — это все еще можно сделать на территории Фан-феста. И считаем туристов — по словам главы госкомитета РТ по туризму Сергея Иванова, в Татарстане болельщики оставили более 11,2 миллиардов рублей. Прибыли в республику порядка 300 тысяч гостей, таким образом, средний чек на каждого составил 37 тысяч рублей. В качестве футбольного наследия нам достался четырехметровый игрок — его собрали на улице Химической, а теперь перевезли в сквер «Молодежный». Тем временем, спасатели МЧС РТ продолжают бить тревогу, призывая утопающих спасаться — не следует купаться в неположенном месте, не стоит залезать в воду в состоянии алкогольного опьянения. Что действительно стоит делать, так это следить за детьми на воде, добавляют в управлении. С начала года в республике утонули более 50 человек. Президент РТ Рустам Минниханов призвал проводить еженедельные заседания по вопросу безопасности на воде — отчеты соберут с глав районов и руководителей городов. МЧС РТ продолжает рейды, штрафуя паркующихся у воды и объясняя правила безопасности. Происшествия Массовая драка произошла на казанском рынке «Привоз» — на улице Адоратского. Об инциденте сообщили очевидцы. В то же время, представители правоохранительных органов не комментируют инцидент. В квартире дома по ул. Зур Урам, 9а взорвался автомобильный газовый баллон. Очевидцы сообщили о трех пострадавших, в ГУ МЧС по РТ скорректировали — пострадали два человека, в том числе ребенок 2018 года рождения. Спортивный катер едва не потерпел крушение в Верхнеуслонском районе Татарстана. Мужчин на борту выручили рыбаки — на буксире довезли судно с пробоиной до ближайшего острова. В Набережных Челнах во время подводной охоты утонул мужчина. Он отправился на рыбалку и позвал с собой приятеля. Когда друг приехал на условленное место — у садового товарищества «Горизонт», рыбака не было. Экс-чиновник Министерства сельского хозяйства в Дрожжановском районе Ирек Мухаметзянов признан виновным в хищении бюджетных средств. Суд пришел к выводу, что Мухаметзянов действовал вместе с родственником — главой фермерского хозяйства Фаритом Идиятуллиным. В Набережных Челнах родители школьников заявили, что их принуждают покупать для детей форму только пошитую в ателье Brossko. Настройка Ринат Хайруллин утвержден в должности руководителя исполкома Елабуги. Ранее он исполнял обязанности главы комитета. В Министерстве по делам молодежи РТ будут работать 42 человека. А месячный фонд оплаты труда специалистов составит 903 тысячи рублей. Постановление о положении и структуре министерства подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.