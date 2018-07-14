Мэттис обвинил Россию во «вмешательстве» в дела юго-восточной Европы

По его словам, Россия якобы пытается подорвать демократические основы стран юго-восточной Европы.

Он также добавил, что российская сторона «вмешивается» в дела данных стран с помощью «лживый сообщений в СМИ».

Мэттис подчеркнул, что «российских фактор» является дестабилизирующим элементов в юго-восточной Европе.

Как отмечалось, в ведомстве данные обвинения назвали «постыдными».