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Мэттис обвинил Россию во «вмешательстве» в дела юго-восточной Европы
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Мэттис обвинил Россию во «вмешательстве» в дела юго-восточной Европы 

Газета.Ru 1 час назад
Глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Россия якобы вмешивается в дела стран юго-восточной Европы, в частности Черногории и Македонии. Об этом сообщает РИА «Новости».
По его словам, Россия якобы пытается подорвать демократические основы стран юго-восточной Европы.
Он также добавил, что российская сторона «вмешивается» в дела данных стран с помощью «лживый сообщений в СМИ».
Мэттис подчеркнул, что «российских фактор» является дестабилизирующим элементов в юго-восточной Европе.
Ранее сообщалось, что в МИД России прокомментировали новые обвинения США в адрес России.
Как отмечалось, в ведомстве данные обвинения назвали «постыдными».
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