США обвинили 12 россиян во «вмешательстве» в выборы

Как говорится в распространенном минюстом тексте обвинений, они обвиняются в хакерских атаках на компьютерную сеть Демократической партии США : якобы незаконно получали конфиденциальную информацию и обнародовали ее.

Перечисленные в документе Виктор Нетыкшо, Борис Антонов , Дмитрий Бадин, среди прочего, обвиняются в «причастности» ко взлому электронной почты людей, связанных с кампанией кандидата в президенты США Хилари Клинтон Иван Ермаков обвиняется якобы во взломе сервера Национального комитета Демократической партии США и краже писем. Алексей Лукашев, по заявлению властей США, якобы осуществлял фишинг-атаки в отношении работников кампании Клинтон.

Сергей Моргачев , как говорится в документе, якобы руководил группой людей, которые разработали вредоносную программу X-Agent. К ее созданию якобы оказались причастны еще два обвиняемых — Николай Козачек и Павел Ершов . За установкой вредоносного кода, по данным Минюста, якобы следил Артем Малышев. Александр Осадчук, среди прочего, якобы помогал в распространении в соцсетях контента, направленного против Клинтон. Он, как и Алексей Потемкин , обвиняется в обнародовании документов, украденных при взломе, говорится в тексте.

Последним в списке указан Анатолий Ковалев , который, как считают в США, вместе с «единомышленниками» якобы взломал сайт комиссии представителей по наблюдению за ходом выборов и украл данные, связанные с полумиллионом избирателей. Позже они якобы искали уязвимости в системах, курирующих проведение выборов.

По словам Розенстайна, упомянутые в обвинениях россияне якобы работали на два подразделения, которые «руководились непосредственно Государственным разведывательным управлением, известным как ГРУ. Подразделения были вовлечены в активные кибероперации, направленные на вмешательство в президентские выборы-2016».

Как утверждает прокурор, одно из подразделений якобы было вовлечено в кражу информации с компьютеров, другое — ответственно за распространение этой информации. Доказательств этих обвинений Розенстайн не привел. В опубликованном Минюстом США документе лишь утверждается, что речь идет, в частности, о подразделениях ГРУ генштаба ВС РФ 26165 и 74455.

Влияния на выборы не было

Обвинительный документ против 12 россиян не содержит данных о влиянии их действий на исход выборов в США в 2016 году, подчеркнул при этом Розенштайн.

Он также заявил, что не «хочет спекулировать» на тему влияния действий на подсчет голосов и результат выборов, пояснив, что это не является целью расследования. Он также сообщил, что обвинительное заключение не содержит обвинений против граждан США.

Розенштайн сообщил, что расследование «вмешательства» продолжится, и добавил, что президент США Дональд Трамп проинформирован о выдвинутых против россиян обвинениях.

МИД РФ назвал очередные антироссийские обвинения в США постыдной комедией, подрывающей доверие к американской демократии. «Вызывает сожаление, что в Вашингтоне стало нормой тиражирование лживой информации, а уголовные дела заводятся по явным политическим мотивам», — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Остается вопрос: как долго там будут продолжать ломать эту постыдную комедию, позорящую США. Ведь рано или поздно ее инициаторам придется отвечать за ущерб, который они из своих узкокорыстных интересов причинили и продолжают причинять американской демократии, подрывая доверие к ней", — заявляет российский МИД.

"Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом", — отметили в ведомстве.

"Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут", — добавили в МИД. Позиция Кремля

Россия никогда не вмешивалась и не собирается вмешиваться во внутренние процессы США и оказывать влияние на выборы, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков

"По поводу темы вмешательства-невмешательства в избирательные процессы: как до нас доходят сигналы, американцы эту тему обозначат, но я хочу еще раз в преддверии этой встречи подтвердить, что российское государство никогда не вмешивалось и не собирается вмешиваться во внутренние процессы, тем более в избирательные процессы в США, оказывать влияние на американские выборы", — сказал Ушаков журналистам.

"Это особенно важно подчеркнуть в преддверии той шумихи, которая заворачивается накануне промежуточных, ноябрьских выборов (в США) в этом году. Еще раз подчеркну, что не вмешивались и не вмешиваемся", — добавил он.

При этом Ушаков отметил, что Москва готова рассмотреть факты, подтверждающие вмешательство РФ в выборы в США, если у американцев они есть.

Обвинения во вмешательстве

Американские спецслужбы обвинили Россию во «вмешательстве в выборы» в 2016 году. На протяжении последнего времени показания по делу давали многие близкие к Трампу люди.

Комитеты по разведке обеих палат конгресса ведут свои расследования. Отдельно делом занимается независимый специальный прокурор Роберт Мюллер.