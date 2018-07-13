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Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов
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Президент Мексики попросил Помпео обеспечить воссоединение семей мигрантов 

РИА Новости 41 минуту назад
МЕХИКО, 13 июл — РИА Новости. Президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе встречи с делегацией США во главе с госсекретарем Майком Помпео выразил озабоченность ситуацией с разделением семей мигрантов и попросил обеспечить их скорейшее воссоединение.
"Президент попросил госсекретаря о скорейшем воссоединении разделенных на границе семей и отметил необходимость найти постоянную альтернативу этим действиям, которая обеспечит благополучие и права детей", — говорится в коммюнике президентской администрации по итогам встречи.
Также Пенья Ньето выразил озабоченность недавним нападением на 92-летнего мексиканца в Калифорнии. «Такие инциденты питают климат ненависти и расизма, который мы должны исключить», — сказал президент Мексики.
Стороны обсудили вопросы торговли, сойдясь во мнении, что необходимо двигаться вперед в конструктивной манере в части переговоров по соглашению о Североамериканской зоне свободной торговли НАФТА.
"Президент Пенья Ньето выразил готовность правительства республики продолжать переговоры с целью завершить их как можно скорее", — отмечается в коммюнике.
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