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МИД РФ: цель новых обвинений США — испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки
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МИД РФ: цель новых обвинений США — испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки 

ТАСС 25 минут назад
МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Цель новых обвинений в адрес России из Вашингтона в рамках расследования якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, который пройдет в Хельсинки 16 июля.
Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.
"Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут", — говорится в сообщении.
Власти США ранее предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.
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