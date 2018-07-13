МИД РФ: цель новых обвинений США — испортить атмосферу перед саммитом в Хельсинки

МОСКВА , 13 июля. / ТАСС /. Цель новых обвинений в адрес России из Вашингтона в рамках расследования якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом, который пройдет в Хельсинки 16 июля.

Об этом говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ

"Очевидно, что цель этого вброса — испортить атмосферу перед российско-американским саммитом. Теперь влиятельные политические силы США, противящиеся нормализации отношений между нашими странами и уже два года промышляющие откровенной клеветой, спешат выжать максимум из очередной «пустышки», про которую быстро забудут", — говорится в сообщении.

Власти США ранее предъявили заочные обвинения 12 предполагаемым сотрудникам военной разведки России в рамках расследования обстоятельств якобы имевшего место иностранного вмешательства в ход выборов в США в 2016 году.