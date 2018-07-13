Как волонтеры творили атмосферу на ЧМ-2018 

За время проведения мундиаля Саранск с населением в 300 тысяч человек принял более 100 тысяч иностранных туристов. Треть от числа жителей! Атмосфера, хоть и самая позитивная, но как тут не растеряться в такой толпе, да еще и в чужой стране! В помощь гостям в Саранске было задействовано более тысячи волонтеров, передает "ТВ Центр".
Волонтеры не только встречали болельщиков у входов на стадион и в фан-зоны, показывали дорогу, рассказывали, где купить сувениры или перекусить, но и пытались удивить гостей необычными нарядами, танцами, и конечно, самыми широкими и искренними улыбками.
"Люди радуются нашим прекрасным улыбкам. А мы дарим только искренние улыбки. Не фальшивые", — рассказала волонтер Алия Жалилова.
Заряд бодрости, судя по всему, получается взаимным.
"Они часто поднимают настроение, они веселые ребята. Спасибо им! Волонтеры сделали чемпионат мира намного веселее и интереснее", — рассказал болельщик Федор Зубарь.
Для самих волонтеров это настоящая школа жизни. Ведь решать, порой, приходится самые нетривиальные задачи: кто-то из болельщиков опоздал на поезд, кто-то потерял паспорт, кто-то получил травму.
На так называемых «дай пять» в исполнении волонтеров, которые стали неотъемлемым сопровождением этого чемпионата, вполне можно было слегка отбить руку, если делать это постоянно. Правда, никто не жаловался.
"Я люблю Россию. Прекрасно провели время. Волонтеры очень часто говорили мне: «дай пять». И я очень хорошо натренировал руку за это время. Они все улыбаются. И мне это очень нравится", — рассказал болельщик из США Брауманд Клифтон Карл.
Добровольные помощники этого чемпионата — не только школьники и студенты, которые хотят повеселиться наравне со всеми и стать частью и историей такого грандиозного мероприятия.
Чтобы объяснить туристу маршрут, Лидии Никитичне Волковой не нужны никакие карты. Старейший саранский волонтер город знает как свои пять пальцев и дает простые и понятные ориентиры. Таких еще называют серебряными. Женщине -86 лет. На этом чемпионате помогает на информационной стойке.
"Общество мне нравится. Одиночество я не терплю. Болею, когда одна. Там болит, там болит. А когда я с людьми разговариваю, что-то делаю, помогаю кому-то, я уже забываю о своих болячках", — сказала Лидия Волкова.
Во время проведения мундиаля в 11 российских городах задействовано более 35 тысяч добровольцев. Большинство владеют иностранными языками и имеют за плечами большой опыт участия в крупных проектах.
Пока Марина Теодорович разъясняет иностранным болельщикам, где лучше купить сувениры, муж Алексей занимается их малышом. И, наоборот, когда он помогает на стадионе, с ребенком остается мама. В волонтерской семье иначе никак.
Они познакомились, когда работали на одном проекте «Олимпийское тепло». Потом, уже вместе прошли чемпионат мира по хоккею, после которого поженились. Мировое первенство по водным видам спорта в Казани, Кубок Конфедераций. Теперь вот мундиаль.
"В стране происходит событие, и ты продолжаешь быть в этой теме, держать руку на пульсе. Это очень здорово", — отметила волонтер Марина Теодорович.
Будучи на последних сроках беременности, Марина была волонтером на Кубке конфедераций-2017. Тогда вся команда прошла инструктаж, что делать, если девушка начнет рожать на стадионе. Даниил все-таки дождался окончания турнира. Но духом подобных мероприятий явно проникся еще в материнской утробе
"Судя по его поведению, он уже активно взаимодействует с людьми, улыбается им. Вот качества, которые нужны волонтеру, чтобы всегда помогать", — сказал волонтер Алексей Лаврентьев.
Даниилу пока год. На стадионе, куда берут его родители, ребенка считают маленьким талисманом. А в будущем ждут в качестве волонтера.
Лилия Акиньшина, Дмитрий Поляков, «ТВ Центр».