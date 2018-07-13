Как волонтеры творили атмосферу на ЧМ-2018

За время проведения мундиаля Саранск с населением в 300 тысяч человек принял более 100 тысяч иностранных туристов. Треть от числа жителей! Атмосфера, хоть и самая позитивная, но как тут не растеряться в такой толпе, да еще и в чужой стране! В помощь гостям в Саранске было задействовано более тысячи волонтеров, передает "ТВ Центр"

Волонтеры не только встречали болельщиков у входов на стадион и в фан-зоны, показывали дорогу, рассказывали, где купить сувениры или перекусить, но и пытались удивить гостей необычными нарядами, танцами, и конечно, самыми широкими и искренними улыбками.

"Люди радуются нашим прекрасным улыбкам. А мы дарим только искренние улыбки. Не фальшивые", — рассказала волонтер Алия Жалилова.

Заряд бодрости, судя по всему, получается взаимным.

"Они часто поднимают настроение, они веселые ребята. Спасибо им! Волонтеры сделали чемпионат мира намного веселее и интереснее", — рассказал болельщик Федор Зубарь.

Для самих волонтеров это настоящая школа жизни. Ведь решать, порой, приходится самые нетривиальные задачи: кто-то из болельщиков опоздал на поезд, кто-то потерял паспорт, кто-то получил травму.

На так называемых «дай пять» в исполнении волонтеров, которые стали неотъемлемым сопровождением этого чемпионата, вполне можно было слегка отбить руку, если делать это постоянно. Правда, никто не жаловался.

"Я люблю Россию . Прекрасно провели время. Волонтеры очень часто говорили мне: «дай пять». И я очень хорошо натренировал руку за это время. Они все улыбаются. И мне это очень нравится", — рассказал болельщик из США Брауманд Клифтон Карл.

Добровольные помощники этого чемпионата — не только школьники и студенты, которые хотят повеселиться наравне со всеми и стать частью и историей такого грандиозного мероприятия.

Чтобы объяснить туристу маршрут, Лидии Никитичне Волковой не нужны никакие карты. Старейший саранский волонтер город знает как свои пять пальцев и дает простые и понятные ориентиры. Таких еще называют серебряными. Женщине -86 лет. На этом чемпионате помогает на информационной стойке.

"Общество мне нравится. Одиночество я не терплю. Болею, когда одна. Там болит, там болит. А когда я с людьми разговариваю, что-то делаю, помогаю кому-то, я уже забываю о своих болячках", — сказала Лидия Волкова.

Во время проведения мундиаля в 11 российских городах задействовано более 35 тысяч добровольцев. Большинство владеют иностранными языками и имеют за плечами большой опыт участия в крупных проектах.

Пока Марина Теодорович разъясняет иностранным болельщикам, где лучше купить сувениры, муж Алексей занимается их малышом. И, наоборот, когда он помогает на стадионе, с ребенком остается мама. В волонтерской семье иначе никак.

Они познакомились, когда работали на одном проекте «Олимпийское тепло». Потом, уже вместе прошли чемпионат мира по хоккею, после которого поженились. Мировое первенство по водным видам спорта в Казани , Кубок Конфедераций. Теперь вот мундиаль.

"В стране происходит событие, и ты продолжаешь быть в этой теме, держать руку на пульсе. Это очень здорово", — отметила волонтер Марина Теодорович.

Будучи на последних сроках беременности, Марина была волонтером на Кубке конфедераций-2017. Тогда вся команда прошла инструктаж, что делать, если девушка начнет рожать на стадионе. Даниил все-таки дождался окончания турнира. Но духом подобных мероприятий явно проникся еще в материнской утробе

"Судя по его поведению, он уже активно взаимодействует с людьми, улыбается им. Вот качества, которые нужны волонтеру, чтобы всегда помогать", — сказал волонтер Алексей Лаврентьев.

Даниилу пока год. На стадионе, куда берут его родители, ребенка считают маленьким талисманом. А в будущем ждут в качестве волонтера.