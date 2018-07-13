Глава Омутнинска презентовал программу развития города: в преображение поселения вложат 6 млрд рублей

Губернатору Игорю Васильеву презентовали программу комплексного развития городского поселения до 2022 года, сообщили в пресс-центре правительства области.

Презентация прошла на площадке Дворца культуры «Металлург». Как пояснил глава городского поселения Игорь Шаталов , за пять лет на преображение Омутнинска планируется потратить около 6 млрд рублей. 75% из них — средства инвесторов, еще 25% выделено из областного и федерального бюджетов на реализацию различных программ.

Открывая совещание, глава Омутнинска пояснил, что руководство города определило ряд факторов, сдерживающих развитие территории. Это отток трудоспособного населения, зависимость от градообразующего предприятия, износ социальных объектов, коммунальной и транспортной инфраструктуры разработка программы. На решение этих проблем и нацелена новая стратегия.

Важное направление программы — реализация инвестиционных проектов. Самый масштабный из них — это проект Омутнинского металлургического завода по модернизации сталеплавильного производства. Общий объем инвестиций составит 3,340 млн рублей. Как результат — увеличение численности рабочих мест на предприятии, рост зарплаты на 43%, повышение объемов налоговых отчислений в бюджеты всех уровней.

«На территории моногорода также планируется реализовать еще три крупных инвестиционных проекта: «Строительство фанерного завода», «Создание производственного предприятия по заготовке круглого леса и его глубокой переработке» и «Строительство семейного культурного центра с кинотеатром». Общая стоимость проектов — 850 млн рублей. В результате будет создано более 500 новых рабочих мест. Налоговые поступления составят более 400 млн рублей», — рассказал глава Омутнинского городского поселения Игорь Шаталов.

Есть разработки и по повышению инвестиционной привлекательности Омутнинска. Местные власти планируют создать в городе благоприятные условия для развития малого и среднего предпринимательства. В рамках программы будут предоставлять субсидии владельцам малого бизнеса на возмещение затрат, связанных с уплатой первых взносов по договорам финансовой аренды. Также запланировано благоустройство территории и установка торгового оборудования для ярмарки выходного дня.

Одно из важных направлений комплексной программы — «Развитие городской среды и благоустройство», которое включает 9 проектов. Это ремонт дворовых и общественных территорий, обустройство парка Дворца Культуры, Аллеи героев и набережной, благоустройство городского пляжа, установка современных остановок, обустройство детских игровых площадок и другие.

В программу преобразования также входит капитальный ремонт здания медицинского колледжа, ремонт зданий и благоустройство территории политехнического техникума, капитальный ремонт четырех омутнинских школ.

«Особое внимание мы уделяем созданию детского технопарка «Кванториум». Это новая модель системы дополнительного образования детей. Партнером омутнинского технопарка выступило градообразующее предприятие «ОМЗ»», — отметил глава города Игорь Шаталов.

Преобразования запланированы и в сфере здравоохранения. До 2022 года в Омутнинске отремонтируют детскую поликлинику, здание стационара и поликлиники ЦРБ, закупят специализированный транспорт.

«Также мы позаботимся и о развитии физкультуры и спорта в городе. В рамках этого направления запланировано строительство бассейна в городе, реконструкция стадиона, строительство дополнительной петли лыжероллерной трассы, а также строительство и ремонт спортивных объектов в рамках программы « Газпром детям». Ремонт проведут и в культурных объектах города. Запланирован капитальный ремонт ДК «Металлург», детской школы искусств, библиотек и строительство здания музея», — рассказал Игорь Шаталов.

Общий объем финансирования комплексной программы составит 5 млрд 990 млн рублей. 75% суммы — деньги инвесторов, остальные средства поступят из областного и федерального бюджета. В результате власти города рассчитывают снизить уровень миграции, создать новые рабочие места, увеличить налоговые поступления, снизить долю градообразующего предприятия в бюджете до 35%.

«Мы сегодня достаточно подробно обсудили комплексную программу, которую предлагает руководство районного центра. Мы ее поддержим, и вместе будем стремиться к тому, чтобы 250-летие предприятия и города встречать с другим качеством производства и качеством жизни. Очень важно, что руководство градообразующего предприятия работает над открытием в Омутнинске полноценного филиала ВятГУ. Кадры, которые потом пополнят ряды высококлассных специалистов металлургической отрасли региона, будут готовить здесь на самом современном уровне», — подытожил Игорь Васильев.

В продолжение рабочей поездки глава региона принял участие в торжественном мероприятии, посвященном Дню металлурга. Игорь Васильев наградил лучших работников градообразующего предприятия. В этом году «ОМЗ» отмечает юбилей— 245 лет со дня основания.

Сегодня перед предприятием стоят задачи по реконструкции и модернизации производственных линий и освоению новых видов продукции и технологий. Также завод активно участвует в благотворительности, помогает учреждениям образования и здравоохранения, православному храму, детским, молодежным и ветеранским общественным организациям Омутнинского района, финансирует социальные проекты.

Фото — phototowns.ru