Глава Воронежской области: «Число небольших предприятий должно вырасти на треть»

По мнению Александра Гусева, малый бизнес в регионе развивается медленно. Малый бизнес на первый план — глава региона Александр Гусев сегодня проинспектировал Хохольский и Семилукский районы. Во время рабочей поездки в том числе обсуждали, как в области будут развивать малое предпринимательство. Полностью безотходное производство — завод мыловаренной продукции в Хохольском районе сейчас один из передовых предприятий этой сферы во всём Черноземье. Здесь изготавливают 20 тыс. тонн продукции в год — нарастить объёмы удалось после реконструкции и модернизации завода. В итоге процесс производства ускорили в 15 раз, а за состав средств отвечает собственный исследовательский центр.

— В данном центре разрабатываются новые виды как поверхностно-активных веществ, так и жидких моющих средств, новые виды мыла. Продукция реализуется в нашем регионе, а также странах СНГ. Кроме того, на сегодняшний день мы прошли сертификацию в странах Евросоюза . И с этого года будем поставлять продукцию в страны Балтии, — рассказала учредитель предприятия Оксана Дегтярёва. В Семилукском районе теперь будут производить помидоры — там открыли тепличный комплекс. Первый урожай — уже в августе. А через четыре года тут будут еще расти огурцы, баклажаны, зелень и даже цветы. В стране таких комплексов всего — технология позволяет выращивать овощи в любой сезон без проникновения вредителей и застоя воздуха.

На фоне успехов крупных предприятий малый бизнес в регионе развивается медленно, считает Александр Гусев. На совещании с главами районов, областными чиновниками и предпринимателями, врио губернатора отметил — нужно, чтобы количество небольших предприятий, которые будут заниматься животноводством, растениеводством, туризмом и другими важными для области направлениями, выросло минимум на треть. Часто развитию такого бизнеса мешает недоверие между предпринимателями и госструктурами. — Нужна карта всех возможных мер соцподдержки — федеральных, региональных, муниципальных создать. И потом из неё выбрать то, что мы способны на самом деле предпринять и осуществить. И говорить — да, на сегодняшний день наши возможности таковы. Приходите, мы вас ждём. Надеюсь на то, что нас услышат и придут, — отметил Александр Гусев.