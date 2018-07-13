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Глава Воронежской области: «Число небольших предприятий должно вырасти на треть»
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Глава Воронежской области: «Число небольших предприятий должно вырасти на треть» 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
По мнению Александра Гусева, малый бизнес в регионе развивается медленно. Малый бизнес на первый план — глава региона Александр Гусев сегодня проинспектировал Хохольский и Семилукский районы. Во время рабочей поездки в том числе обсуждали, как в области будут развивать малое предпринимательство. Полностью безотходное производство — завод мыловаренной продукции в Хохольском районе сейчас один из передовых предприятий этой сферы во всём Черноземье. Здесь изготавливают 20 тыс. тонн продукции в год — нарастить объёмы удалось после реконструкции и модернизации завода. В итоге процесс производства ускорили в 15 раз, а за состав средств отвечает собственный исследовательский центр.
— В данном центре разрабатываются новые виды как поверхностно-активных веществ, так и жидких моющих средств, новые виды мыла. Продукция реализуется в нашем регионе, а также странах СНГ. Кроме того, на сегодняшний день мы прошли сертификацию в странах Евросоюза. И с этого года будем поставлять продукцию в страны Балтии, — рассказала учредитель предприятия Оксана Дегтярёва. В Семилукском районе теперь будут производить помидоры — там открыли тепличный комплекс. Первый урожай — уже в августе. А через четыре года тут будут еще расти огурцы, баклажаны, зелень и даже цветы. В стране таких комплексов всего — технология позволяет выращивать овощи в любой сезон без проникновения вредителей и застоя воздуха.
На фоне успехов крупных предприятий малый бизнес в регионе развивается медленно, считает Александр Гусев. На совещании с главами районов, областными чиновниками и предпринимателями, врио губернатора отметил — нужно, чтобы количество небольших предприятий, которые будут заниматься животноводством, растениеводством, туризмом и другими важными для области направлениями, выросло минимум на треть. Часто развитию такого бизнеса мешает недоверие между предпринимателями и госструктурами. — Нужна карта всех возможных мер соцподдержки — федеральных, региональных, муниципальных создать. И потом из неё выбрать то, что мы способны на самом деле предпринять и осуществить. И говорить — да, на сегодняшний день наши возможности таковы. Приходите, мы вас ждём. Надеюсь на то, что нас услышат и придут, — отметил Александр Гусев.
Вместе с этим, в правительстве региона до конца октября проведут анализ основной ввозимой продукции — на основе этих данных и будут развивать местный бизнес. Ещё одним подспорьем для бизнесменов станут помещения — главы районов поищут свободные территории и земельные участки, чтобы сдать их в аренду малым предприятиям. Регина Хартюнова, Павел Редькин
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