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Министерство просвещения поддержало мурманского учителя в деле с увольнением
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Министерство просвещения поддержало мурманского учителя в деле с увольнением 

Говорит Москва 1 час назад
Завуч гимназии №3 написала под фотографией получивших награду за патриотическую работу юнармейцев, что обычных школьников чиновники не награждают за это. Вскоре учительнице сообщили о сокращении. В её поддержку выступил глава «Юнармии» Дмитрий Труненков.
«Минпросвещения РФ разделяет позицию «Юнармии» и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена, и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет», — говорится в пресс-службе ведомства.
Ранее Труненков пообещал в ближайшее время связаться с педагогом и «предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодёжи региона».
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