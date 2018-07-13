Министерство просвещения поддержало мурманского учителя в деле с увольнением

Завуч гимназии №3 написала под фотографией получивших награду за патриотическую работу юнармейцев, что обычных школьников чиновники не награждают за это. Вскоре учительнице сообщили о сокращении. В её поддержку выступил глава «Юнармии» Дмитрий Труненков

«Минпросвещения РФ разделяет позицию «Юнармии» и выступает за объективное оценивание работы педагогов, неизменное уважение к их труду и опыту. Надеемся, что ситуация будет разрешена, и никаких преград к продолжению педагогической деятельности Светланы Борисовны создано не будет», — говорится в пресс-службе ведомства.

Ранее Труненков пообещал в ближайшее время связаться с педагогом и «предложить ей совместную работу по патриотическому воспитанию молодёжи региона».