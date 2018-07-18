Начались задержания участников акции в Петербурге против пенсионной реформы 

Активисты пошли по Невскому проспекту, в районе канала Грибоедова сотрудники ОМОНа окружили их. Задержаны более 10 человек, в том числе один из организаторов акции Иван Овсянников — активист Российского социалистического движения.
Ранее власти Петербурга не согласовали митинг против пенсионной реформы. Как сообщал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, участники акции планируют собраться вечером 18 июля на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой на «пешую экскурсию по центру города». «Не будет ни флагов, ни плакатов, ни скандирования лозунгов — только красные карточки для правительства, депутатов и Смольного», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
В Москве митинг с требованием не повышать пенсионный возраст проходит «гайд-парке» в Сокольниках, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов «Интерфаксу». По его оценкам на согласованную акцию собрались около пяти тысяч человек. «На митинге звучат требования заморозить пенсионную реформу, провести референдум по этому поводу, правительство отправить в отставку», — добавил координатор «Левого фронта».
Он напомнил, что организаторы пытались согласовать акцию в центре города, однако в связи с повышенными мерами безопасности, действующими на период чемпионата мира по футболу, митинг был согласован только в «гайд-парке». По словам Удальцова, в акции участвуют представители Левого фронта, КПРФ, «Революционной рабочей партии», экологи, анархисты, представители других общественных движений.