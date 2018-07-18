Начались задержания участников акции в Петербурге против пенсионной реформы

Активисты пошли по Невскому проспекту, в районе канала Грибоедова сотрудники ОМОНа окружили их. Задержаны более 10 человек, в том числе один из организаторов акции Иван Овсянников — активист Российского социалистического движения.

Ранее власти Петербурга не согласовали митинг против пенсионной реформы. Как сообщал депутат Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский , участники акции планируют собраться вечером 18 июля на пересечении Невского проспекта и Малой Садовой на «пешую экскурсию по центру города». «Не будет ни флагов, ни плакатов, ни скандирования лозунгов — только красные карточки для правительства, депутатов и Смольного», — написал он на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Москве митинг с требованием не повышать пенсионный возраст проходит «гайд-парке» в Сокольниках, сообщил координатор движения «Левый фронт» Сергей Удальцов «Интерфаксу» . По его оценкам на согласованную акцию собрались около пяти тысяч человек. «На митинге звучат требования заморозить пенсионную реформу, провести референдум по этому поводу, правительство отправить в отставку», — добавил координатор «Левого фронта».